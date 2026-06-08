Motorista morre após perder o controle do veículo, bater em poste e capotar no Rodoanel

Acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (8), no km 21 da rodovia, na alça de acesso à Castello Branco
|Foto: Artesp
Um motorista morreu na madrugada desta segunda-feira (8) após se envolver em um grave acidente no km 21 do Rodoanel Mário Covas, em Carapicuíba.
De acordo com as informações apuradas no local, o veículo seguia pela alça de acesso à Rodovia Castello Branco quando, por motivos que ainda serão esclarecidos pelas autoridades, o condutor perdeu o controle da direção.
Após sair da trajetória, o automóvel colidiu violentamente contra um poste e, na sequência, capotou no canteiro lateral da via.
Equipes de atendimento foram acionadas para a ocorrência, mas o motorista não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
As circunstâncias do acidente serão investigadas para determinar o que provocou a perda de controle do veículo.
O acidente chamou a atenção de motoristas que passavam pelo trecho durante a madrugada. Não há informações sobre outros veículos envolvidos na ocorrência.