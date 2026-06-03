Motorista é preso com mais de 250 kg de cocaína e fuzil em São Roque

Suspeito tentou fugir da abordagem policial e foi detido próximo ao Aeroporto Catarina; droga e arma foram apreendidas pela Polícia Militar Rodoviária

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Uma operação da Polícia Militar Rodoviária resultou na apreensão de 257 quilos de pasta base de cocaína e de um fuzil de uso restrito na tarde desta terça-feira (2), na Rodovia Presidente Castello Branco, em São Roque.

A ação foi realizada por equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) em conjunto com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de São Paulo (Ficco/SP), vinculada à Polícia Federal.Segundo a polícia, os agentes identificaram um veículo trafegando em alta velocidade pela rodovia e tentaram realizar a abordagem. O motorista, no entanto, desobedeceu à ordem de parada e iniciou uma fuga pela Castello Branco.Após acompanhamento, o veículo foi interceptado nas proximidades do Aeroporto Catarina, em São Roque. O suspeito ainda tentou escapar correndo, mas foi alcançado e preso pelas equipes policiais.Durante a vistoria no automóvel, os agentes localizaram 246 tabletes de pasta base de cocaína, totalizando 257 quilos da droga. Além dos entorpecentes, também foi apreendido um fuzil Colt M4 calibre 5.56, arma de uso restrito que estava escondida no veículo.A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal, na capital paulista. O homem permaneceu preso e deverá responder pelos crimes de tráfico de drogas e tráfico internacional de armas.