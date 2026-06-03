Câmara de Cotia aprova projeto que cria 185 novos cargos efetivos na Prefeitura

Proposta do Executivo prevê futuras contratações por concurso público para áreas como educação, trânsito, urbanismo, tecnologia e contabilidade

Foto: Prefeitura de Cotia





Projeto de Lei Complementar nº 6/2026, de autoria do prefeito Welington Formiga, que cria 185 novos cargos efetivos na estrutura da Prefeitura. A Câmara Municipal de Cotia aprovou na sessão desta terça-feira (2), em regime de urgência, ode autoria do prefeito Welington Formiga, que cria 185 novos cargos efetivos na estrutura da Prefeitura.





A proposta prevê que todas as vagas sejam preenchidas exclusivamente por meio de concurso público.



Segundo a justificativa enviada pelo Executivo à Câmara, a medida busca suprir a necessidade de profissionais em setores considerados estratégicos para a administração municipal, ampliando a capacidade de atendimento em áreas técnicas, administrativas, educacionais e de fiscalização.





Quais cargos foram criados



O projeto cria os seguintes cargos efetivos:



150 vagas para Agente Escolar;

20 vagas para Fiscal de Posturas;

5 vagas para Secretário de Gabinete;

4 vagas para Contador;

2 vagas para Analista de Rede;

2 vagas para Engenheiro de Tráfego;

2 vagas para Engenheiro Urbanista.

Ao todo, serão 185 novos cargos incorporados ao quadro efetivo do município.



Ao todo, serão 185 novos cargos incorporados ao quadro efetivo do município.

Reforço na educação concentra maior parte das vagas



A maior parte das vagas previstas no projeto é destinada à área da educação. Das 185 posições criadas, 150 são para Agente Escolar, função que atua no apoio às atividades das unidades de ensino da rede municipal.



A proposta também amplia o quadro de fiscalização urbana com a criação de 20 cargos de Fiscal de Posturas, profissionais responsáveis por fiscalizar questões relacionadas ao funcionamento de estabelecimentos, ocupação de espaços públicos, cumprimento de normas urbanísticas e legislação municipal.



Trânsito, urbanismo e tecnologia também serão reforçados



O projeto contempla ainda áreas técnicas consideradas estratégicas para o planejamento da cidade.



Entre elas estão os cargos de Engenheiro de Tráfego, que atuarão no desenvolvimento de projetos viários, sinalização, fiscalização e planejamento do trânsito municipal, e de Engenheiro Urbanista, responsáveis por estudos de expansão urbana, zoneamento, mobilidade e ordenamento territorial.



Também foram criadas vagas para Analista de Rede, voltadas à gestão da infraestrutura tecnológica da Prefeitura, além de novos cargos de Contador e Secretário de Gabinete.



Contratações dependerão de concurso e disponibilidade financeira



Embora os cargos tenham sido criados pela lei aprovada, o preenchimento das vagas não será automático. O texto determina que os provimentos ocorrerão de acordo com a disponibilidade orçamentária do município e mediante realização de concurso público.



O estudo de impacto financeiro anexado ao projeto estima custos de aproximadamente R$ 6,4 milhões em 2026, podendo chegar a R$ 11,8 milhões anuais nos exercícios seguintes, mantendo os índices de despesa com pessoal dentro dos limites previstos pela legislação fiscal.



Com a aprovação da Câmara, o projeto segue para sanção do prefeito e posterior publicação oficial.