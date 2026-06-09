Motociclista morre após acidente em trecho com obras no Rodoanel

Acidente aconteceu na madrugada desta terça-feira (9), em Barueri. Vítima colidiu com a sinalização da obra e, na sequência, atingiu um caminhão que estava no local

Imagem: Artesp





Um motociclista morreu na madrugada desta terça-feira (9) após se envolver em um acidente no Rodoanel Mário Covas, no trecho que passa por Barueri.

De acordo com as informações preliminares apuradas no local, o condutor da motocicleta trafegava pela faixa 2 de rolamento quando teria mudado para a faixa 1. Nesse momento, o veículo colidiu com a sinalização de uma obra que estava instalada na pista e, em seguida, atingiu a traseira de um caminhão que prestava serviços no local.O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.Equipes de atendimento foram acionadas para a ocorrência. Até por volta das 7h21, a área permanecia isolada, aguardando a realização da perícia técnica e a chegada dos serviços funerários.Não foram divulgadas, até o momento, informações sobre a identidade da vítima.