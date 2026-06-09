Butantan se manifesta após casos graves e mortes em investigação envolvendo vacina contra a dengue

Ministério da Saúde interrompeu temporariamente a aplicação do imunizante após a notificação de eventos adversos em cerca de 500 mil pessoas vacinadas

Foto: Governo de SP

O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira (8) a suspensão temporária e preventiva da vacinação contra a dengue com o imunizante desenvolvido pelo Instituto Butantan. A medida foi adotada após o registro de 42 eventos adversos considerados graves entre aproximadamente 500 mil pessoas vacinadas em todo o país.



O que está sendo investigado



A vacina vinha sendo aplicada inicialmente em profissionais da saúde e em municípios participantes de um projeto-piloto de monitoramento. O objetivo era acompanhar, durante um ano, possíveis efeitos adversos raros após a imunização.



Segundo o Ministério da Saúde, os casos registrados ainda estão sob análise e não há evidências conclusivas de relação direta entre os eventos graves e a vacinação. A investigação envolve equipes de farmacovigilância, especialistas da Anvisa e do próprio Instituto Butantan.

Resultados anteriores foram considerados positivos



O Butantan ressaltou que os dados obtidos até agora indicam um perfil favorável de segurança e eficácia. A vacina apresentou eficácia global de 79,6% contra a dengue e de 89% contra formas graves da doença em estudo publicado em revista científica internacional.



A instituição também destacou os resultados observados nos municípios de Botucatu (SP), Maranguape (CE) e Nova Lima (MG), onde ocorreu vacinação em larga escala da população. Segundo o instituto, o acompanhamento realizado nessas cidades não identificou eventos adversos graves relevantes associados ao imunizante.



Governo de São Paulo reforça caráter preventivo da medida



Em comunicado, o Governo de São Paulo afirmou que a suspensão tem caráter exclusivamente preventivo e faz parte dos protocolos de monitoramento adotados para qualquer vacina em fase de acompanhamento pós-aplicação.



O Estado informou que continuará acompanhando as investigações conduzidas pelos órgãos federais e reforçou que novas orientações sobre a continuidade da vacinação serão divulgadas após a conclusão das análises.



Tanto o Governo de São Paulo quanto o Instituto Butantan destacaram que o processo está sendo conduzido com transparência, rigor científico e responsabilidade sanitária, com o objetivo de garantir a segurança da população e a confiança nas campanhas de imunização.



Enquanto as investigações prosseguem, a aplicação da vacina contra a dengue permanece temporariamente suspensa em todo o país. Em comunicado, o Governo de São Paulo afirmou que a suspensão tem caráter exclusivamente preventivo e faz parte dos protocolos de monitoramento adotados para qualquer vacina em fase de acompanhamento pós-aplicação.O Estado informou que continuará acompanhando as investigações conduzidas pelos órgãos federais e reforçou que novas orientações sobre a continuidade da vacinação serão divulgadas após a conclusão das análises.Tanto o Governo de São Paulo quanto o Instituto Butantan destacaram que o processo está sendo conduzido com transparência, rigor científico e responsabilidade sanitária, com o objetivo de garantir a segurança da população e a confiança nas campanhas de imunização.Enquanto as investigações prosseguem, a aplicação da vacina contra a dengue permanece temporariamente suspensa em todo o país.

Entre os casos em investigação, três apresentaram sinais de maior gravidade, incluindo dois óbitos. Até o momento, porém, não há confirmação de que os episódios tenham sido causados pela vacina. Segundo as autoridades sanitárias, a interrupção segue o princípio da precaução e tem como objetivo aprofundar as análises de segurança antes da continuidade da campanha de imunização.Em nota, o Instituto Butantan informou que seguirá colaborando com o Ministério da Saúde e com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), fornecendo dados técnicos e acompanhando os estudos de farmacovigilância., destacou a instituição.