Butantan se manifesta após casos graves e mortes em investigação envolvendo vacina contra a dengue

Ministério da Saúde interrompeu temporariamente a aplicação do imunizante após a notificação de eventos adversos em cerca de 500 mil pessoas vacinadas
|Foto: Governo de SP
O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira (8) a suspensão temporária e preventiva da vacinação contra a dengue com o imunizante desenvolvido pelo Instituto Butantan. A medida foi adotada após o registro de 42 eventos adversos considerados graves entre aproximadamente 500 mil pessoas vacinadas em todo o país.
Entre os casos em investigação, três apresentaram sinais de maior gravidade, incluindo dois óbitos. Até o momento, porém, não há confirmação de que os episódios tenham sido causados pela vacina. Segundo as autoridades sanitárias, a interrupção segue o princípio da precaução e tem como objetivo aprofundar as análises de segurança antes da continuidade da campanha de imunização.
Em nota, o Instituto Butantan informou que seguirá colaborando com o Ministério da Saúde e com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), fornecendo dados técnicos e acompanhando os estudos de farmacovigilância.
“O Instituto Butantan mantém seu compromisso e rigor absolutos com a ciência e a saúde da população e irá seguir trabalhando para apoiar o Ministério da Saúde e a Anvisa, fornecendo todas as informações disponíveis sobre a vacina”, destacou a instituição.
O que está sendo investigado
A vacina vinha sendo aplicada inicialmente em profissionais da saúde e em municípios participantes de um projeto-piloto de monitoramento. O objetivo era acompanhar, durante um ano, possíveis efeitos adversos raros após a imunização.
Segundo o Ministério da Saúde, os casos registrados ainda estão sob análise e não há evidências conclusivas de relação direta entre os eventos graves e a vacinação. A investigação envolve equipes de farmacovigilância, especialistas da Anvisa e do próprio Instituto Butantan.
Resultados anteriores foram considerados positivos
O Butantan ressaltou que os dados obtidos até agora indicam um perfil favorável de segurança e eficácia. A vacina apresentou eficácia global de 79,6% contra a dengue e de 89% contra formas graves da doença em estudo publicado em revista científica internacional.
A instituição também destacou os resultados observados nos municípios de Botucatu (SP), Maranguape (CE) e Nova Lima (MG), onde ocorreu vacinação em larga escala da população. Segundo o instituto, o acompanhamento realizado nessas cidades não identificou eventos adversos graves relevantes associados ao imunizante.
Governo de São Paulo reforça caráter preventivo da medida
Em comunicado, o Governo de São Paulo afirmou que a suspensão tem caráter exclusivamente preventivo e faz parte dos protocolos de monitoramento adotados para qualquer vacina em fase de acompanhamento pós-aplicação.
O Estado informou que continuará acompanhando as investigações conduzidas pelos órgãos federais e reforçou que novas orientações sobre a continuidade da vacinação serão divulgadas após a conclusão das análises.
Tanto o Governo de São Paulo quanto o Instituto Butantan destacaram que o processo está sendo conduzido com transparência, rigor científico e responsabilidade sanitária, com o objetivo de garantir a segurança da população e a confiança nas campanhas de imunização.
Enquanto as investigações prosseguem, a aplicação da vacina contra a dengue permanece temporariamente suspensa em todo o país.