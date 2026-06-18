Lua e Vênus surgem lado a lado no céu e viralizam em registro feito em Cotia; entenda o fenômeno

Fenômeno astronômico chamou atenção na noite de ontem e foi registrado pela moradora Sara Lima; especialistas explicam o que realmente acontece no céu

Um belo espetáculo no céu da noite de ontem (17) chamou a atenção de moradores de Cotia e de diversas regiões: a aparente proximidade entre a Lua e o planeta Vênus, que surgiu lado a lado no horizonte logo após o pôr do sol.



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Apesar da impressão de estarem próximos, o fenômeno não representa uma aproximação real entre os corpos celestes. Segundo a astronomia, trata-se de uma conjunção astronômica, quando dois objetos parecem alinhados no céu apenas por efeito de perspectiva, vistos da Terra.



Na prática, Lua e Vênus estão separados por milhões de quilômetros. A sensação de “lado a lado” acontece porque ambos seguem trajetórias diferentes no espaço, mas acabam ocupando a mesma região do campo de visão do observador em determinados momentos.



Vênus, o segundo planeta do Sistema Solar, é um dos astros mais brilhantes do céu justamente por refletir intensamente a luz do Sol. Já a Lua, satélite natural da Terra, entra em sua fase crescente em alguns períodos, o que também favorece sua visibilidade no início da noite.



O fenômeno é mais facilmente observado logo após o pôr do sol, especialmente em locais com céu limpo e boa visibilidade do horizonte, condições que ajudaram no registro feito em Cotia.



Além do aspecto científico, o alinhamento costuma chamar atenção do público por sua beleza e simplicidade visual, gerando registros como o de Sara Lima, que acabou viralizando nas redes sociais e reforçando o interesse por eventos astronômicos observáveis a olho nu. Apesar da impressão de estarem próximos, o fenômeno não representa uma aproximação real entre os corpos celestes. Segundo a astronomia, trata-se de uma conjunção astronômica, quando dois objetos parecem alinhados no céu apenas por efeito de perspectiva, vistos da Terra.Na prática, Lua e Vênus estão separados por milhões de quilômetros. A sensação de “lado a lado” acontece porque ambos seguem trajetórias diferentes no espaço, mas acabam ocupando a mesma região do campo de visão do observador em determinados momentos.Vênus, o segundo planeta do Sistema Solar, é um dos astros mais brilhantes do céu justamente por refletir intensamente a luz do Sol. Já a Lua, satélite natural da Terra, entra em sua fase crescente em alguns períodos, o que também favorece sua visibilidade no início da noite.O fenômeno é mais facilmente observado logo após o pôr do sol, especialmente em locais com céu limpo e boa visibilidade do horizonte, condições que ajudaram no registro feito em Cotia.Além do aspecto científico, o alinhamento costuma chamar atenção do público por sua beleza e simplicidade visual, gerando registros como o de Sara Lima, que acabou viralizando nas redes sociais e reforçando o interesse por eventos astronômicos observáveis a olho nu.

O momento foi registrado pela moradora Sara Lima, que conseguiu capturar a cena em uma imagem que rapidamente ganhou destaque por mostrar os dois astros em forte contraste: a Lua iluminada e, ao lado, o ponto brilhante de Vênus, conhecido popularmente como “estrela d’alva”.