Jogo do Brasil altera horário de funcionamento das repartições públicas de Cotia

Decreto determina que repartições públicas municipais fechem duas horas antes da partida entre Brasil e Japão; serviços essenciais seguem funcionando normalmente
|Foto: Prefeitura de Cotia
A Prefeitura de Cotia terá expediente reduzido na próxima segunda-feira (29), em razão da partida entre Brasil e Japão pela Copa do Mundo da FIFA 2026. As repartições públicas municipais encerrarão o atendimento ao público às 12h, conforme estabelece o Decreto nº 9.622, publicado em 25 de junho.
Assinado pelo prefeito Welington Formiga, o decreto determina que, nos dias em que a seleção brasileira entrar em campo, o expediente nas repartições públicas seja encerrado duas horas antes do horário previsto para o início da partida.
A medida busca adequar o funcionamento da administração municipal durante os jogos do Brasil, seguindo prática adotada por diversos órgãos públicos em períodos de Copa do Mundo.
O decreto prevê que, nas unidades em que houver necessidade de manutenção das atividades, caberá às chefias reorganizar a jornada dos servidores para garantir a continuidade dos serviços.
A alteração no expediente não se aplica aos serviços considerados essenciais ou que não podem sofrer interrupção, como prontos atendimentos, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Guarda Civil Municipal e demais áreas de atendimento ininterrupto.