Jogo do Brasil altera horário de funcionamento das repartições públicas de Cotia

Decreto determina que repartições públicas municipais fechem duas horas antes da partida entre Brasil e Japão; serviços essenciais seguem funcionando normalmente

Foto: Prefeitura de Cotia

A Prefeitura de Cotia terá expediente reduzido na próxima segunda-feira (29), em razão da partida entre Brasil e Japão pela Copa do Mundo da FIFA 2026. As repartições públicas municipais encerrarão o atendimento ao público às 12h, conforme estabelece o Decreto nº 9.622, publicado em 25 de junho.

Assinado pelo prefeito Welington Formiga, o decreto determina que, nos dias em que a seleção brasileira entrar em campo, o expediente nas repartições públicas seja encerrado duas horas antes do horário previsto para o início da partida.A medida busca adequar o funcionamento da administração municipal durante os jogos do Brasil, seguindo prática adotada por diversos órgãos públicos em períodos de Copa do Mundo.O decreto prevê que, nas unidades em que houver necessidade de manutenção das atividades, caberá às chefias reorganizar a jornada dos servidores para garantir a continuidade dos serviços.A alteração no expediente não se aplica aos serviços considerados essenciais ou que não podem sofrer interrupção, como prontos atendimentos, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Guarda Civil Municipal e demais áreas de atendimento ininterrupto.