Governo de SP inaugura nova companhia da PM em Cotia e entrega viaturas e fuzis na região

Unidade do 33º BPM/M passa a contar com Sala de Operações integrada ao Muralha Paulista

Foto: SSP

O Governo do Estado de São Paulo inaugurou nesta quinta-feira (25) a nova sede da 3ª Companhia do 33º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (33º BPM/M), em Cotia. A entrega faz parte de um pacote de investimentos de R$ 5,8 milhões destinado ao reforço da segurança pública na região metropolitana, que também contempla a distribuição de viaturas para a Polícia Civil e novos fuzis para a Polícia Militar.

A nova companhia da PM recebeu investimento de R$ 3,7 milhões, com recursos do Tesouro do Estado. A estrutura conta com uma Sala de Operações integrada ao programa Muralha Paulista, sistema de monitoramento inteligente que utiliza tecnologia para ampliar a capacidade de resposta das forças de segurança e reduzir a mobilidade criminal.O Muralha Paulista funciona por meio de câmeras interligadas, incluindo leitores de placas, equipamentos de reconhecimento facial e dispositivos de monitoramento em tempo real. O sistema auxilia na localização de veículos furtados ou roubados, captura de foragidos da Justiça e identificação de pessoas desaparecidas.Além da entrega da nova unidade em Cotia, o Governo de São Paulo anunciou a distribuição de nove viaturas para a Polícia Civil, adquiridas com investimento de R$ 1,5 milhão. Os veículos serão destinados aos municípios de Franco da Rocha (duas viaturas), Barueri (duas), Osasco (duas), Itapecerica da Serra (uma), Juquitiba (uma) e São Lourenço da Serra (uma).O pacote também prevê a entrega de 42 fuzis CZ 806 BREN 2, calibre 5,56x45 mm, para a Polícia Militar. O armamento, desenvolvido para uso militar e policial, foi adquirido por R$ 497 mil e se destaca pela leveza, ergonomia e modularidade.Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado, os investimentos fazem parte das ações da Caravana 3D na etapa metropolitana. Desde o início da iniciativa, a região já recebeu mais de 360 viaturas, em um investimento de R$ 87,2 milhões. Na área de infraestrutura, foram concluídas oito obras, que totalizaram R$ 8,7 milhões.afirmou o secretário da Segurança Pública do Estado, Osvaldo Nico Gonçalves.A Caravana 3D percorre diferentes regiões paulistas com foco em três pilares de gestão: desenvolvimento, dignidade e diálogo. Em cada etapa, o Governo do Estado anuncia investimentos e ações nas áreas de saúde, educação, habitação, infraestrutura e segurança pública.