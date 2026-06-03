iFood inicia entregas com drones em Barueri e aposta em tecnologia para driblar trânsito e portarias

Nova operação em Alphaville conecta restaurantes do Shopping Iguatemi a condomínios da região e promete reduzir o tempo de entrega

Foto: Divulgação

Barueri passou a ser palco de uma das iniciativas mais inovadoras do delivery no Brasil. Desde o último dia 1º de junho, o iFood iniciou uma operação de entregas com drones em Alphaville, conectando restaurantes do Shopping Iguatemi a condomínios residenciais da região.

Por que Barueri foi escolhida?



A escolha de Alphaville não foi por acaso. De acordo com a empresa, quase metade dos pedidos destinados a algumas áreas da região era recusada devido ao tempo de espera nas portarias e às dificuldades de acesso aos condomínios.



Com o uso dos drones, o iFood espera reduzir essas recusas, aumentar a oferta de restaurantes disponíveis para os moradores e agilizar as entregas nos horários de maior movimento.



O primeiro condomínio atendido pela nova rota é o Alphaville Residencial Zero, que reúne cerca de 2,5 mil moradores.



Como são os drones



As aeronaves utilizadas foram desenvolvidas pela empresa brasileira Speedbird Aero e podem transportar cargas de até 5 quilos.



Os drones voam a até 50 km/h, operam a cerca de 60 metros de altitude e contam com sistemas de segurança, monitoramento em tempo real e paraquedas de emergência.



A operação possui autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), sendo considerada a primeira rota de delivery do país autorizada a sobrevoar áreas residenciais para esse tipo de serviço.



Expansão pode chegar a outras regiões



O projeto faz parte de uma estratégia que o iFood vem desenvolvendo desde 2019. A empresa já opera uma rota semelhante em Sergipe e agora testa o modelo em uma região urbana mais complexa e movimentada da Grande São Paulo.



Inicialmente, o serviço atende apenas uma rota específica em Alphaville, mas a expectativa é que novas áreas sejam incluídas futuramente, dependendo dos resultados da operação e das autorizações necessárias.



Para os consumidores, não haverá cobrança adicional pela entrega realizada com auxílio dos drones. O projeto faz parte de uma estratégia que o iFood vem desenvolvendo desde 2019. A empresa já opera uma rota semelhante em Sergipe e agora testa o modelo em uma região urbana mais complexa e movimentada da Grande São Paulo.Inicialmente, o serviço atende apenas uma rota específica em Alphaville, mas a expectativa é que novas áreas sejam incluídas futuramente, dependendo dos resultados da operação e das autorizações necessárias.Para os consumidores, não haverá cobrança adicional pela entrega realizada com auxílio dos drones.

A tecnologia foi implantada para reduzir um dos principais desafios das entregas em áreas com condomínios fechados: o trânsito, a burocracia nas portarias e o tempo gasto pelos entregadores nos deslocamentos internos.Na prática, o pedido é retirado no shopping e levado até uma base de decolagem. O drone então percorre um trecho aéreo de 3,6 quilômetros em cerca de cinco minutos até um ponto de apoio dentro do condomínio. A etapa final continua sendo realizada por um entregador parceiro, que leva o pedido até a residência do cliente.Segundo o iFood, a operação não substitui os entregadores, mas funciona como uma ferramenta para tornar as rotas mais eficientes e ampliar o atendimento em regiões consideradas de difícil acesso.