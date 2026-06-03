Acesso ao Morro do Saboó será bloqueado por cinco dias para obras em São Roque

Interdição começa nesta quinta-feira (4) e segue até segunda (8)

Foto: Divulgação

Motoristas que utilizam o acesso ao bairro Morro do Saboó, em São Roque, devem ficar atentos às mudanças no trânsito a partir desta quinta-feira (4). A ViaOeste realizará obras de remodelação no dispositivo localizado no km 6,4 da Rodovia Lívio Tagliassachi (SPA-053/280), sentido São Roque, e o acesso ao bairro ficará temporariamente interditado até o dia 8 de junho.



Confira os desvios



Para acessar o Morro do Saboó: Utilizar a saída do km 57 da Rodovia Castello Branco para realizar o retorno.



Para sair do Morro do Saboó com destino a São Roque: Utilizar a saída 54A da Rodovia Castello Branco.



Serviço



Intervenção: Bloqueio temporário do acesso ao Morro do Saboó



Local: Rodovia Lívio Tagliassachi (SPA-053/280), km 6,4, pista sul, sentido São Roque



Período: De 4 a 8 de junho de 2026

De acordo com a concessionária, a intervenção tem como objetivo aumentar a segurança viária e melhorar as condições de acesso à região.Durante o período de obras, os condutores que desejarem chegar ao Morro do Saboó deverão seguir pela Rodovia Castello Branco (SP-280) até a saída do km 57, onde poderão realizar o retorno para acessar o bairro pelo sentido oposto.Já os motoristas que saem do Morro do Saboó com destino ao centro de São Roque deverão utilizar a saída 54A da Rodovia Castello Branco para realizar o trajeto.A ViaOeste orienta os usuários a programarem seus deslocamentos com antecedência e a respeitarem a sinalização implantada ao longo do percurso, além das orientações das equipes operacionais que atuarão no local durante a execução dos serviços.A concessionária informou ainda que o cronograma poderá ser alterado em caso de chuva ou outras condições climáticas desfavoráveis.