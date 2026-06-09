Histórias de vida ganham as páginas de livro produzido por alunos da EJA em Cotia

Obra reúne poemas, contos e relatos escritos por alunos da Educação de Jovens e Adultos e é resultado do projeto pedagógico Escrevivências

Foto: Juliano Barbosa

O Teatro Municipal Regente Pio recebeu, na última terça-feira (2), o lançamento do livro Prosa que Ensina, Vida que Inspira, obra produzida por estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede municipal de Cotia.

O evento reuniu alunos, familiares, professores, gestores da educação e convidados para apresentar a publicação, que reúne poemas, contos e relatos inspirados nas experiências de vida dos próprios estudantes.O livro é resultado do projeto pedagógico Escrevivências, desenvolvido ao longo de 2025 em cinco escolas da rede municipal. Inspirado no conceito criado pela escritora Conceição Evaristo, o projeto teve como proposta incentivar os alunos a registrarem suas histórias e experiências por meio da escrita.Durante o ano letivo, professores trabalharam diferentes gêneros textuais em sala de aula, promovendo atividades de leitura e produção escrita. O foco esteve principalmente nos estudantes da primeira etapa da EJA, muitos deles em processo de alfabetização.Uma das participantes do livro, Judite Maria Rosa de Lima, expressou em versos parte de sua trajetória:As oficinas literárias foram conduzidas pela poeta Juliana Fernandes de Souza, conhecida como Ju Poetiza. Segundo ela, os encontros aconteceram duas vezes por semana nas escolas participantes e estimularam os alunos a registrar memórias, desafios, conquistas e expectativas por meio da escrita., afirmou.A secretária de Educação, Ana Paula Santos, destacou a importância da Educação de Jovens e Adultos como instrumento de inclusão e desenvolvimento pessoal.Segundo ela, o projeto buscou registrar histórias e experiências que muitas vezes permanecem restritas ao ambiente familiar, transformando-as em conhecimento compartilhado com a comunidade escolar.No prefácio da obra, a secretária define o livro como uma demonstração da trajetória dos estudantes da modalidade e da importância da educação em diferentes etapas da vida.O livro passa a integrar o conjunto de ações desenvolvidas pela rede municipal para incentivar a leitura, a escrita e o protagonismo dos alunos da Educação de Jovens e Adultos.