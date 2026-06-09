Esquenta da Copa: Cotia promove evento com DJ, música e telão para estreia da Seleção

Torcedores poderão acompanhar Brasil x Marrocos neste sábado na Praça da Matriz, que receberá programação especial a partir das 15h

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O clima de Copa do Mundo já começa a tomar conta de Cotia. Neste sábado (13), a Praça da Matriz será palco de uma grande festa para os torcedores acompanharem a estreia da Seleção Brasileira na competição. A programação contará com DJ, música, praça de alimentação e um telão para a transmissão da partida entre Brasil e Marrocos, marcada para as 19h.

A concentração da torcida começa às 15h, com diversas atrações preparadas para aquecer o público antes de a bola rolar. A proposta é transformar o espaço em um ponto de encontro para famílias, amigos e apaixonados por futebol, criando um ambiente de confraternização e celebração em torno da maior competição esportiva do planeta.A iniciativa, segundo a prefeitura, foi viabilizada por meio de doação da iniciativa privada e não terá custos para os cofres públicos. Além da estreia da Seleção, o telão permanecerá instalado para a transmissão de todos os jogos do Brasil durante a Copa do Mundo, incluindo uma eventual final.