De quermesses históricas a arraiás gigantes: veja onde curtir as festas juninas em Cotia

O mês de junho chegou e, com ele, uma das épocas mais aguardadas do calendário brasileiro. Em Cotia, o tradicional clima de festa junina já tomou conta da cidade e promete movimentar moradores e visitantes com uma programação repleta de música, dança, gastronomia típica e atrações para toda a família.

Mais do que uma celebração popular, os arraiás representam uma importante manifestação cultural brasileira, reunindo tradições que atravessam gerações. Quadrilhas, bandeirinhas coloridas, fogueiras, brincadeiras e receitas à base de milho transformam praças, escolas, igrejas e centros de convivência em verdadeiros pontos de encontro da comunidade.

Neste ano, o calendário oficial reúne dezenas de eventos distribuídos por diferentes regiões do município. Algumas programações seguem até julho e até mesmo agosto, mostrando que a tradição junina continua mais viva do que nunca em Cotia.

Confira a programação das festas juninas em Cotia

🎉 Arraiá Shopping Granja Vianna

⛪ 67ª Festa de Santo Antônio da Granja Viana

🏮 Festa Junina do Templo Zu Lai

🏫 Arraial Rio Branco

📚 Festa Junina do Colégio Sidarta

🙏 58ª Quermesse da Paróquia São Pio X

🤝 Festa Junina da APAE de Cotia

🎶 9ª Festa Junina The Square

📅 20, 21, 27 e 28 de junho📍 Lageadinho – Shopping Granja Vianna🎵 Apresentações escolares, danças típicas, shows musicais e gastronomia junina.📅 De 6 a 28 de junho📍 Paróquia Santo Antônio – Granja Viana🎵 Quermesse tradicional, música ao vivo, brincadeiras e comidas típicas.📅 21 de junho📍 Parque Rincão🎵 Quadrilha caipira, brincadeiras, sorteios e culinária típica vegetariana.📅 27 de junho (unidade Granja Vianna)📍 Granja Viana🎵 Danças típicas, comidas tradicionais e atividades para toda a família.📅 13 de junho📍 Granja Viana🎵 Tema "Imaginário Brasileiro", apresentações culturais e atividades temáticas.📅 De 30 de maio a 28 de junho📍 Estrada do Morro Grande, 138 – Atalaia🎵 Barracas de comidas típicas, brincadeiras e música ao vivo.📅 13 de junho📍 Jardim Cláudio🎵 Bingo, quadrilhas, música ao vivo e comidas típicas. Entrada gratuita.📅 De 5 de junho a 5 de julho📍 Rodovia Raposo Tavares, km 22🎵 Mais de 60 shows ao vivo, homenagens sertanejas, quadrilhas, brincadeiras e gastronomia típica.