Filas e congestionamentos próximos a escola geram reclamações em Cotia

Após ser questionada pelo Cotia e Cia, Prefeitura informou que enviará uma equipe de fiscalização ao local para avaliar as condições do tráfego

Imagem enviada ao Cotia e Cia

A Prefeitura de Cotia informou que irá realizar uma vistoria técnica nas proximidades do Colégio Objetivo após receber reclamações de moradores sobre problemas de trânsito na região durante os horários de entrada e saída dos alunos.

Equipes foram enviadas ao local após contato do Cotia e Cia com a prefeitura

Segundo a Prefeitura, após a análise técnica serão avaliadas eventuais intervenções necessárias para melhorar a circulação de veículos e garantir a segurança viária.



"Após a análise técnica, serão definidas, se necessárias, as medidas a serem adotadas para garantir a segurança viária e a fluidez do trânsito na região", concluiu a administração municipal.



Até o momento, a Prefeitura não informou prazo para a realização da vistoria nem quais medidas poderão ser adotadas caso sejam identificados problemas na operação do trânsito local.

Os questionamentos foram encaminhados à administração municipal pelo Cotia e Cia. Segundo relatos de moradores, o fluxo intenso de veículos nas imediações do colégio estaria causando transtornos para quem utiliza as vias da região, especialmente no cruzamento da Rua José Augusto Pedroso com a Rua Monsenhor Ladeira.De acordo com as reclamações, motoristas estariam formando filas duplas nos horários de maior movimento, o que dificultaria a circulação de outros veículos e o acesso de moradores às ruas do entorno.Os moradores também questionam a ocupação das vias públicas durante os períodos de embarque e desembarque dos estudantes e defendem a adoção de medidas que reduzam os impactos no trânsito local.Em resposta ao Cotia e Cia, a Secretaria Municipal de Planejamento, Transporte e Mobilidade informou que já tomou conhecimento da situação., informou a pasta em nota.