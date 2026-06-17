Atletas de Cotia garantem medalhas em uma das provas fitness mais desafiadoras do mundo

Equipe garantiu duas medalhas de prata na etapa de Buenos Aires da HYROX, competição que combina corrida e exercícios funcionais em um formato disputado globalmente

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Coluna Esportes & Cia - Atletas de Cotia conquistaram resultados de destaque na etapa de Buenos Aires da HYROX, modalidade esportiva que vem ganhando popularidade em diversos países e é considerada uma das que mais crescem no cenário fitness mundial.



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Segundo Felipe Fagundes, proprietário da HYBOX, centro especializado na modalidade em Cotia, a preparação exige um treinamento específico para desenvolver diferentes capacidades físicas simultaneamente.



“Não basta correr bem ou ser forte. A HYROX exige que o atleta consiga manter velocidade após exercícios extremamente desgastantes. Por isso, o treinamento é muito específico e precisa desenvolver todas essas capacidades ao mesmo tempo”, explica.



Os quatro atletas treinam regularmente na HYBOX e participam de simulados que reproduzem as condições encontradas nas competições oficiais. Antes da etapa de Buenos Aires, o grupo já havia competido em provas realizadas em São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza, acumulando experiência e resultados positivos.



O pódio conquistado na Argentina representa a primeira premiação internacional da equipe e reforça o crescimento da modalidade na região.



Outro aspecto destacado pelos atletas é que nenhum deles possuía histórico competitivo antes de ingressar no esporte. Atualmente, conciliam a rotina de treinos com trabalho, família e outras responsabilidades do dia a dia.



“Somos pessoas comuns. Temos trabalho, responsabilidades e família. Nosso objetivo sempre foi mostrar que, com orientação adequada, consistência e dedicação, é possível transformar pessoas comuns em atletas”, afirmou Felipe.



Com o resultado obtido em Buenos Aires, os atletas já planejam os próximos desafios e confirmaram participação em novas etapas da HYROX no Brasil, incluindo competições previstas para São Paulo e Rio de Janeiro.





Entre os desafios estão atividades como empurrar e puxar trenós, realizar burpees, remar em ergômetro, transportar cargas, fazer avanços com saco de areia e executar arremessos de bola. O modelo permite que atletas comparem seus resultados com competidores de qualquer país, já que a estrutura da prova é a mesma em todas as edições.Segundo Felipe Fagundes, proprietário da HYBOX, centro especializado na modalidade em Cotia, a preparação exige um treinamento específico para desenvolver diferentes capacidades físicas simultaneamente., explica.Os quatro atletas treinam regularmente na HYBOX e participam de simulados que reproduzem as condições encontradas nas competições oficiais. Antes da etapa de Buenos Aires, o grupo já havia competido em provas realizadas em São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza, acumulando experiência e resultados positivos.O pódio conquistado na Argentina representa a primeira premiação internacional da equipe e reforça o crescimento da modalidade na região.Outro aspecto destacado pelos atletas é que nenhum deles possuía histórico competitivo antes de ingressar no esporte. Atualmente, conciliam a rotina de treinos com trabalho, família e outras responsabilidades do dia a dia., afirmou Felipe.Com o resultado obtido em Buenos Aires, os atletas já planejam os próximos desafios e confirmaram participação em novas etapas da HYROX no Brasil, incluindo competições previstas para São Paulo e Rio de Janeiro.

Na competição realizada na capital argentina, Felipe Fagundes e Ingridy Parente garantiram o segundo lugar na categoria Dupla Mista. Já Fernando Vigatti e Renato Rodrigues também subiram ao pódio ao conquistarem a segunda colocação na categoria Dupla Open Masculina.A HYROX combina corrida e exercícios funcionais em um formato padronizado internacionalmente. Em todas as etapas ao redor do mundo, os competidores enfrentam oito quilômetros de corrida intercalados com oito estações de exercícios que exigem força, resistência muscular e condicionamento cardiovascular.