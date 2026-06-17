Cotia inicia entrega de uniformes escolares para alunos da rede municipal

A Prefeitura de Cotia iniciou nesta semana a distribuição dos uniformes escolares destinados aos alunos da rede municipal de ensino. A entrega dos kits está sendo realizada diretamente nas unidades escolares, que são responsáveis por organizar a retirada pelos pais e responsáveis.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a distribuição ocorre de forma gradativa e a expectativa é de que todas as escolas da rede recebam os uniformes até o fim do mês.

Neste ano, os kits serão destinados a cerca de 30,5 mil estudantes matriculados entre o Berçário I e o 9º ano do Ensino Fundamental. O conjunto inclui peças para diferentes atividades e condições climáticas, como camisetas de manga curta e longa, regata, bermuda, shorts-saia, jaqueta, calça e conjunto de inverno.

Na Escola Municipal Assis José de Oliveira, localizada no bairro do Apache, a entrega dos uniformes já começou. De acordo com a direção da unidade, o uniforme contribui para a identificação dos estudantes nas dependências escolares e em atividades externas promovidas pela rede municipal.

A administração municipal informou ainda que os kits foram elaborados para atender às necessidades dos alunos ao longo do ano letivo, oferecendo itens adequados para diferentes períodos e temperaturas.

A distribuição seguirá nas próximas semanas até contemplar todas as unidades da rede municipal de ensino.