Festa junina gospel promete reunir moradores de Cotia em evento de fé e confraternização

Evento gratuito da Igreja Renascer acontece no dia 27 de junho e contará com apresentações, brincadeiras, bingo e atividades voltadas para crianças e adultos

Foto: Divulgação





A Igreja Renascer em Cristo de Cotia realizará, no próximo dia 27 de junho, o Arraiá Gospel Renascer, evento que promete reunir fé, tradição e entretenimento para moradores da cidade e da região.









De acordo com a organização, o objetivo é proporcionar um momento de integração entre famílias, amigos e membros da comunidade, promovendo um ambiente de convivência, alegria e celebração.



A entrada é gratuita e aberta ao público.

Serviço



Evento: Arraiá Gospel da Igreja Renascer

Data: 27 de junho de 2026

Horário: A partir das 16h

Local: Igreja Renascer em Cristo – Cotia

Endereço: Avenida Ralf Bolli, nº 21, Centro, Cotia

Atrações: Comidas típicas, músicas gospel, apresentações de dança, bingo com sorteios, brincadeiras e atividades para toda a família

Entrada: Gratuita Entre os destaques estão as tradicionais comidas típicas de festa junina, apresentações de dança, músicas gospel ao vivo, brincadeiras e sorteios por meio de bingo.De acordo com a organização, o objetivo é proporcionar um momento de integração entre famílias, amigos e membros da comunidade, promovendo um ambiente de convivência, alegria e celebração.A entrada é gratuita e aberta ao público.

A programação terá início às 16h e contará com diversas atrações para toda a família.