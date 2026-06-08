Festa junina gospel promete reunir moradores de Cotia em evento de fé e confraternização

Evento gratuito da Igreja Renascer acontece no dia 27 de junho e contará com apresentações, brincadeiras, bingo e atividades voltadas para crianças e adultos
|Foto: Divulgação
A Igreja Renascer em Cristo de Cotia realizará, no próximo dia 27 de junho, o Arraiá Gospel Renascer, evento que promete reunir fé, tradição e entretenimento para moradores da cidade e da região.
A programação terá início às 16h e contará com diversas atrações para toda a família.
Entre os destaques estão as tradicionais comidas típicas de festa junina, apresentações de dança, músicas gospel ao vivo, brincadeiras e sorteios por meio de bingo.
De acordo com a organização, o objetivo é proporcionar um momento de integração entre famílias, amigos e membros da comunidade, promovendo um ambiente de convivência, alegria e celebração.
A entrada é gratuita e aberta ao público.
Serviço
Evento: Arraiá Gospel da Igreja Renascer
Data: 27 de junho de 2026
Horário: A partir das 16h
Local: Igreja Renascer em Cristo – Cotia
Endereço: Avenida Ralf Bolli, nº 21, Centro, Cotia
Atrações: Comidas típicas, músicas gospel, apresentações de dança, bingo com sorteios, brincadeiras e atividades para toda a família
Entrada: Gratuita
De acordo com a organização, o objetivo é proporcionar um momento de integração entre famílias, amigos e membros da comunidade, promovendo um ambiente de convivência, alegria e celebração.
A entrada é gratuita e aberta ao público.
Serviço
Evento: Arraiá Gospel da Igreja Renascer
Data: 27 de junho de 2026
Horário: A partir das 16h
Local: Igreja Renascer em Cristo – Cotia
Endereço: Avenida Ralf Bolli, nº 21, Centro, Cotia
Atrações: Comidas típicas, músicas gospel, apresentações de dança, bingo com sorteios, brincadeiras e atividades para toda a família
Entrada: Gratuita