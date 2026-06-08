Carga de MDF avaliada em R$ 106 mil é recuperada após perseguição em Itapevi

Motorista de caminhão foi mantido refém por cerca de duas horas durante o roubo; dois jovens de 19 anos foram presos após perseguição policial na Castello Branco

Foto: SSP





Dois homens, ambos de 19 anos, foram presos na madrugada de sexta-feira (5) após o roubo de uma carga de placas de MDF avaliada em aproximadamente R$ 106 mil. A ocorrência teve desfecho no km 32 da Rodovia Presidente Castello Branco, em Itapevi, onde os suspeitos foram detidos após uma perseguição policial.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, equipes que realizavam patrulhamento pela Rodovia dos Bandeirantes desconfiaram de um caminhão que trafegava com o vidro da porta do passageiro quebrado. Ao notar a aproximação das viaturas, o motorista iniciou fuga em alta velocidade e passou a realizar manobras perigosas, tentando atingir os policiais.O acompanhamento seguiu até a Rodovia Castello Branco. Já na altura de Itapevi, ao tentar realizar uma manobra em uma rotatória, o condutor perdeu o controle da direção e tombou o caminhão.Após o acidente, os ocupantes tentaram fugir a pé, mas foram cercados e presos pelas equipes policiais. Com eles, os agentes encontraram uma ferramenta conhecida como "ponteira", frequentemente utilizada para quebrar vidros de veículos. Também foram recuperados pertences da vítima, incluindo carteira, documentos pessoais, cartões bancários e um telefone celular.O caminhão transportava 32 toneladas de placas de MDF (Medium Density Fiberboard), material amplamente utilizado na fabricação de móveis.Durante as investigações, os policiais localizaram o motorista do caminhão, de 54 anos, no km 41 da Rodovia dos Bandeirantes. Ele relatou que aguardava para descarregar a carga na região de Barueri quando foi abordado por três criminosos, que quebraram o vidro da cabine e invadiram o veículo. Um dos suspeitos aparentava estar armado.A vítima permaneceu refém por cerca de duas horas enquanto os criminosos conduziam o caminhão. Em determinado momento, foi abandonada às margens da rodovia. Segundo o relato, após receber uma ligação, um dos envolvidos que o mantinha sob vigilância deixou o local em outro veículo.Com a ajuda de motoristas que passavam pela estrada, o caminhoneiro conseguiu entrar em contato com familiares e com a empresa responsável pelo transporte da carga.A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Itapevi. Os dois suspeitos permaneceram presos e à disposição da Justiça.