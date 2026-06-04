Estoques de sangue entram em alerta em SP e campanha faz apelo urgente por doadores

Bancos de sangue registram níveis críticos de alguns tipos sanguíneos; uma única doação pode salvar até quatro vidas

Foto: Governo de SP

Com estoques em nível crítico em diversas unidades do Estado, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) intensificou o apelo para que a população doe sangue durante a campanha Junho Vermelho, mês dedicado à conscientização sobre a importância da doação.



Quem pode doar

Para doar sangue é necessário:Ter entre 16 e 69 anos (desde que a primeira doação tenha sido realizada antes dos 60 anos);

Menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável;

Pesar no mínimo 50 quilos;

Estar alimentado, evitando refeições gordurosas nas três horas anteriores à doação;

Apresentar documento oficial com foto e dentro da validade.



Uma doação pode salvar até quatro vidas



De acordo com a Secretaria da Saúde, uma única bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pacientes.



Os interessados podem consultar os hemocentros em funcionamento por meio do aplicativo Poupatempo, disponível gratuitamente para celulares Android e iOS. De acordo com a Secretaria da Saúde, uma única bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pacientes.Os interessados podem consultar os hemocentros em funcionamento por meio do aplicativo Poupatempo, disponível gratuitamente para celulares Android e iOS.

Segundo a pasta, os tipos sanguíneos AB-, B-, O- e O+ estão entre os que apresentam situação mais preocupante. Em alguns casos, a quantidade disponível é suficiente para atender a demanda da rede de saúde por apenas dois dias.O sangue doado é essencial para pacientes que passam por cirurgias, transplantes, tratamentos contra o câncer, além de vítimas de acidentes e pessoas com doenças hematológicas. Como não existe substituto artificial para o sangue, a manutenção dos estoques depende exclusivamente da solidariedade dos doadores.A coordenadora da Hemorrede da Secretaria da Saúde, Selma Soriano, reforça que a necessidade de doações é permanente e não deve ocorrer apenas em momentos de emergência., destacou.