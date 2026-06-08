Posto Mari Manos inaugura bandeira Petrobras e reforça oferta de qualidade e confiança em Cotia

Unidade da Rede 28, localizada no Jardim da Glória, inicia nova fase com combustíveis Petrobras e amplia benefícios para motoristas da região

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Conteúdo de Marca: Os motoristas de Cotia e região passam a contar com mais uma opção de abastecimento com a qualidade reconhecida da Petrobras. Nesta terça-feira (9), o Posto Mari Manos, integrante da Rede 28, inaugura oficialmente a bandeira Petrobras, marcando uma nova etapa em sua trajetória no município.

Localizada na Avenida João Paulo Ablas, no Jardim da Glória, uma das regiões que mais crescem em Cotia, a unidade passa a operar com combustíveis distribuídos pela Vibra, empresa responsável pela marca Petrobras e considerada a maior distribuidora de combustíveis e energia do Brasil.A mudança representa mais do que uma nova identidade visual. Segundo a Rede 28, a chegada da bandeira Petrobras reforça o compromisso da unidade com qualidade, procedência dos combustíveis, segurança e excelência no atendimento, valores que já fazem parte da história da rede.Com mais de 60 anos de atuação no mercado e mais de 39 unidades espalhadas pelo Estado de São Paulo, a Rede 28 construiu sua trajetória baseada na confiança dos clientes, no investimento contínuo em inovação e na oferta de serviços voltados às necessidades dos motoristas.Além da pista de abastecimento, o Posto Mari Manos oferece uma estrutura completa, que inclui loja de conveniência, troca de óleo e atendimento especializado para clientes particulares e frotistas.Outro diferencial destacado pela empresa é o aplicativo Rede 28, que disponibiliza descontos em combustíveis, campanhas promocionais e benefícios exclusivos aos usuários cadastrados.Entre as ações já conhecidas pelos clientes está a promoção "Dia 28", em que os consumidores podem abastecer com gasolina aditivada pagando o valor da gasolina comum. A rede também realiza promoções em sua conveniência, como a coxinha em dobro, fortalecendo o relacionamento com a comunidade local.Para a Rede 28, a chegada da bandeira Petrobras ao Posto Mari Manos representa a união entre tradição e inovação, agregando ainda mais credibilidade à unidade e ampliando os benefícios oferecidos aos consumidores de Cotia e região.Inauguração Posto Mari Manos📅 Data: 9 de junho de 2026🕒 Horário: A partir das 15h📍 Local: Posto Mari Manos – Rede 28📌 Endereço: Avenida João Paulo Ablas, 233 – Jardim da Glória, Cotia/SP