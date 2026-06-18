De "saidinha", homem é preso com quase 3 kg de drogas durante operação policial

Ação foi realizada por equipes do 5º BAEP durante a Operação Integra SP

Foto: PMSP

Um homem beneficiado pela saída temporária foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante a Operação Integra SP, realizada nesta quarta-feira (17) em todo o Estado de São Paulo.

A prisão ocorreu na Vila Municipal, em Carapicuíba, durante uma ação das equipes do 5º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP).Segundo a Polícia Militar, durante a abordagem o suspeito admitiu aos agentes que estava cumprindo o benefício da saída temporária e que atuava na comercialização de entorpecentes na região.Com ele, os policiais apreenderam quase 3 quilos de drogas, entre porções de maconha, crack e cocaína. Também foram localizados um rádio comunicador e uma quantia em dinheiro, que foram recolhidos para investigação.O homem foi encaminhado ao 3º Distrito Policial de Carapicuíba, onde permaneceu à disposição da Justiça.A ação integra a Operação Integra SP, mobilização das forças de segurança do Estado voltada ao combate à criminalidade e ao cumprimento de mandados judiciais em diversas cidades paulistas.