Cotia promove ações de conscientização sobre alcoolismo com jovens e servidores municipais

Dia 26 de junho é lembrado como o Dia Municipal de Conscientização sobre os Problemas Causados pelo Consumo de Bebidas Alcoólicas em Cotia.

A Prefeitura de Cotia realizou, na última sexta-feira (26), uma programação em alusão ao Dia Municipal de Conscientização sobre os Problemas Causados pelo Consumo de Bebidas Alcoólicas. A data foi criada ano passado através da Lei nº 2.422/2025.

As atividades aconteceram com dois públicos distintos. No CEPRO (Centro Profissionalizante do Colégio Rio Branco), jovens estagiários participaram de um ciclo de palestras promovido pelo Projeto Viva Bem, iniciativa da Controladoria Geral do Município em parceria com a Secretaria de Trabalho e Renda e a ONG Casa da União Lar Sama. Especialistas abordaram os impactos do consumo de álcool, os riscos do uso precoce e a importância da prevenção entre adolescentes e jovens.

A programação também chegou à Secretaria de Obras, onde servidores municipais participaram de uma palestra sobre os efeitos do alcoolismo na saúde, na vida familiar e no ambiente de trabalho. O encontro contou com a presença do pastor Fábio, autor da lei que instituiu a data no calendário municipal.

Segundo ele, o combate ao alcoolismo passa, principalmente, pelo acesso à informação. "O alcoolismo é um desafio coletivo e a informação é uma das ferramentas mais poderosas para reduzir o consumo abusivo e proteger principalmente os jovens, que estão em fase de formação de hábitos", afirmou.

O tema ganha relevância diante dos números nacionais. Pesquisas recentes indicam que cerca de 28% dos adolescentes brasileiros consumiram bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias. Estudos também apontam aumento nas mortes relacionadas ao álcool entre mulheres na última década, reforçando o alcoolismo como um dos desafios atuais da saúde pública.

Com as ações realizadas nesta sexta-feira, a prefeitura de Cotia busca ampliar o debate sobre o consumo abusivo de álcool, levando informação tanto para quem está iniciando a vida profissional quanto para os servidores municipais, em uma iniciativa voltada à prevenção e à promoção da qualidade de vida.