Vôlei feminino sub-21 de Cotia estreia com vitória nos Jogos Regionais

Equipe derrotou Mauá por 2 sets a 0 em Praia Grande e ficou a um triunfo da classificação para a fase eliminatória

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A equipe feminina sub-21 de voleibol de Cotia começou com vitória sua campanha nos Jogos Regionais, disputados em Praia Grande, no litoral paulista. Na estreia, as cotianas venceram Mauá por 2 sets a 0 e deram um importante passo rumo à classificação para a fase eliminatória da competição.

O primeiro set foi equilibrado até a metade da disputa. A partir do 16º ponto, porém, Cotia assumiu o controle da partida, impondo um forte ritmo de jogo, principalmente nos saques e ataques, e fechou a parcial em 25 a 16.O segundo set voltou a ser bastante disputado. Durante a partida, a equipe sofreu um revés com a lesão da jogadora da posição de central, que torceu o tornozelo e precisou deixar a quadra. Apesar do susto, o time manteve a concentração, voltou a crescer no jogo e garantiu a vitória por 26 a 24.Com o resultado, Cotia larga na frente na competição e depende de mais uma vitória para assegurar a classificação à fase de mata-mata dos Jogos Regionais.