Cotia ganha nova unidade de atendimento da Sabesp dentro do Poupatempo

Loja começou a funcionar nesta quinta-feira (25) e faz parte do plano de expansão da companhia, que inaugura 20 novas unidades em diferentes regiões do Estado de SP

Foto: Governo de SP

Os moradores de Cotia passam a contar com uma nova opção de atendimento presencial da Sabesp. A companhia inaugurou nesta quinta-feira (25) uma unidade dentro do Poupatempo do município, localizado na Avenida Nossa Senhora de Fátima, nº 833, na Vila Monte Serrat.

A nova loja integra o plano de expansão da rede de atendimento da Sabesp, que prevê a abertura de 20 unidades em postos do Poupatempo em diversas regiões do Estado de São Paulo. A iniciativa busca ampliar o acesso da população aos serviços da companhia, oferecendo mais comodidade e facilidade para os clientes.Segundo a Sabesp, a estratégia faz parte de um conjunto de ações voltadas à melhoria da experiência do consumidor, combinando a ampliação do atendimento presencial com investimentos em plataformas digitais.A instalação da unidade em Cotia permite que os moradores tenham acesso aos serviços da companhia em um local de fácil acesso e já conhecido pela população pela oferta de diversos serviços públicos.Além de Cotia, outras cidades contempladas nesta etapa da expansão são Embu das Artes, Caieiras, Ferraz de Vasconcelos, Franco da Rocha, Guarujá, Mongaguá, Caraguatatuba, Jales, Pindamonhangaba, São José dos Campos e Taubaté, entre outras.De acordo com a Sabesp, a ampliação da rede presencial complementa os canais digitais já disponíveis, como a Agência Virtual, o aplicativo Sabesp Mobile, o WhatsApp e a Central Telefônica, que permitem a realização de diversos serviços sem necessidade de deslocamento.A companhia afirma que o objetivo é oferecer uma jornada cada vez mais simples, eficiente e integrada, permitindo que cada cliente escolha o canal de atendimento mais adequado às suas necessidades.