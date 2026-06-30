Jogos Regionais: Cotia brilha com ouro na ginástica rítmica e segue firme na disputa por medalhas

Equipe conquista o título geral da categoria Sub-14; futsal feminino mantém campanha impecável e outras modalidades seguem representando o município

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Enquanto os olhos dos brasileiros estão voltados para a Copa do Mundo, os atletas de Cotia seguem escrevendo uma história de conquistas nos 68º Jogos Regionais, disputados em Praia Grande, no litoral paulista.





O grande destaque da delegação neste fim de semana foi a equipe de ginástica rítmica, que protagonizou apresentações de alto nível e retornou com uma coleção de medalhas, além do título de campeã geral da categoria Sub-14.



Os resultados confirmam a evolução da modalidade no município. Manuela Gomes conquistou a medalha de ouro na prova do arco, enquanto Yasmin Miyanaga Doi garantiu a prata nas maças.



Nas disputas por conjunto, Cotia também dominou o pódio. O trio formado por Anna Clara Ferreira, Clara Akemi e Eduarda de Jesus conquistou a medalha de ouro na prova de bolas. Já a equipe de mãos livres, composta por Anna Clara Ferreira, Clara Akemi, Eduarda de Jesus, Helena Cardoso, Manuela Gomes e Yasmin Miyanaga Doi, também ficou com o lugar mais alto do pódio.



Além das conquistas por aparelho, a delegação ainda garantiu o vice-campeonato individual geral e fechou a competição com o título de campeã geral da categoria.



A técnica Michele comemorou o desempenho das atletas e destacou a evolução da equipe em relação à edição anterior dos Jogos Regionais.



“Essa competição foi muito importante para a nossa equipe. Evoluímos em relação ao ano passado, vivemos uma experiência enriquecedora e nossas alunas fizeram excelentes apresentações. Voltamos ainda mais motivadas para seguir crescendo e representando o município de Cotia com dedicação e orgulho”, afirmou.





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Futsal feminino segue invicto



Outra modalidade que vem chamando a atenção é o futsal feminino. A equipe manteve os 100% de aproveitamento ao aplicar uma goleada por 5 a 0 sobre Mauá e, na sequência, vencer São Vicente por 7 a 1, permanecendo firme na disputa por uma vaga no pódio.



Futebol encerra participação com vitória



No futebol de campo masculino, Cotia encerrou sua campanha com uma vitória emocionante por 4 a 3 sobre Carapicuíba. Antes disso, a equipe enfrentou uma das chaves mais difíceis da competição e acabou sendo derrotada por Santos (5 a 0) e Guarujá (3 a 0), duas das favoritas ao título.



Para o professor Chiquinho, apesar da eliminação, a participação foi positiva.



“A participação do futebol masculino não foi exatamente o que queríamos, mas foi importante. Caímos em uma chave muito forte, com Santos e Guarujá. Tivemos duas derrotas e uma vitória, mas os garotos fizeram boas partidas. Eles ganharam experiência, aproveitaram muito a competição e só temos a agradecer a todos que colaboraram conosco.”



Vôlei, handebol, ciclismo e taekwondo



No voleibol feminino, após duas vitórias consecutivas, Cotia foi superada por São Bernardo do Campo por 2 sets a 0, mas segue viva na competição. Já o voleibol masculino acabou derrotado por Jandira pelo mesmo placar.



No handebol feminino, a equipe enfrentou uma das principais forças dos Jogos Regionais e perdeu para Santos por 37 a 13.



Nas modalidades individuais, o ciclismo também garantiu resultados importantes. Fátima Xavier terminou a prova na sexta colocação, Meire Camargo ficou em sétimo lugar e Patrícia Molina conquistou a sexta posição na prova de resistência de 48 quilômetros. Com os desempenhos obtidos, Cotia ocupa a quarta colocação geral no ciclismo feminino e a quinta no masculino.



No taekwondo, a delegação conquistou uma medalha de bronze e aparece na quarta colocação geral da categoria masculina e na sétima posição da feminina.



Classificação geral



Até a última atualização oficial, Cotia ocupava a 11ª colocação na classificação geral dos 68º Jogos Regionais, com 16 pontos. A expectativa, porém, é de crescimento nos próximos dias, impulsionada pelo excelente desempenho da ginástica rítmica e pelas modalidades que seguem em disputa, como o futsal feminino e o voleibol feminino.



Com uma delegação que vem acumulando boas atuações e importantes conquistas, Cotia mantém viva a expectativa de ampliar sua coleção de medalhas e encerrar a competição entre os principais municípios da região.