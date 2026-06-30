Advogado de Cotia afirma que encarceramento não pode ser a principal resposta ao crime

Em entrevista ao Cotia e Cia, Fernando Libman afirma que políticas exclusivamente punitivas têm efeito limitado e que a solução passa por investir na base da sociedade

Fernando Libman, advogado criminalista

O advogado criminalista Fernando Libman, de Cotia, defendeu uma mudança na forma como o poder público enfrenta a criminalidade no Brasil. Em entrevista concedida ao Cotia e Cia, nos Stúdios Tako, ele afirmou que políticas baseadas apenas no endurecimento das penas e no aumento do encarceramento não são suficientes para reduzir os índices de violência.





Veja o trecho da entrevista abaixo:











Durante a conversa, Libman observou que o aumento dos indicadores de criminalidade é um fenômeno que precisa ser analisado de forma ampla e ressaltou que sua avaliação não representa uma crítica a governos específicos.Segundo o advogado, o combate ao crime deve começar com investimentos na base da sociedade, especialmente na educação. Para ele, a aprovação automática de estudantes sem o devido aprendizado contribui para a formação de pessoas sem a preparação necessária para ingressar no mercado de trabalho., afirmou.Libman também defendeu políticas públicas voltadas à geração de emprego e renda como forma de prevenir a criminalidade. Na avaliação dele, oferecer oportunidades à população deve ser prioridade antes de discutir o aumento das penas., comentou.Ao abordar o debate sobre o endurecimento da legislação penal, o advogado citou como exemplo os Estados Unidos, onde alguns estados adotam a pena de morte. Segundo ele, a existência de punições mais severas não impediu a prática de crimes, demonstrando que o aumento da pena, isoladamente, não resolve o problema da violência.Para Libman, o encarceramento deve deixar de ser a principal estratégia de combate à criminalidade e passar a ser utilizado de forma mais criteriosa, acompanhado de políticas públicas voltadas à educação, inclusão social e desenvolvimento econômico., concluiu.