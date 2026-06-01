Corpus Christi é feriado em Cotia? Veja como fica o funcionamento da cidade

A celebração acontece nesta quinta-feira, 4 de junho

Foto: Prefeitura de Cotia

A proximidade de Corpus Christi costuma trazer uma dúvida recorrente entre trabalhadores, estudantes e comerciantes: afinal, a data é feriado ou ponto facultativo?

Em parte do estado de São Paulo, Corpus Christi é considerado apenas ponto facultativo, cabendo às empresas e aos órgãos públicos decidir sobre a concessão de folga aos funcionários. No entanto, a realidade é diferente em Cotia.No município, Corpus Christi é feriado oficial desde 2009, quando a Lei Municipal nº 1.484 foi sancionada pelo então prefeito Carlão Camargo e incluiu a celebração no calendário oficial da cidade.Neste ano, a comemoração acontece nesta quinta-feira (4), garantindo um dia de folga para muitos trabalhadores e alterações no funcionamento de diversos serviços públicos e privados. Já o dia 5 de junho, sexta-feira, será ponto facultativo nas repartições públicas municipais, possibilitando o prolongamento do descanso para muitos servidores.Com o feriado municipal, repartições da Prefeitura de Cotia não terão expediente, mantendo apenas os serviços considerados essenciais, como atendimentos de urgência na área da saúde e as atividades da Guarda Civil Municipal.O comércio de rua, bancos e estabelecimentos privados também poderão funcionar em horários especiais ou permanecer fechados, de acordo com a decisão de cada empresa.Uma das celebrações mais importantes da tradição católica, Corpus Christi recorda a instituição da Eucaristia durante a Última Ceia, quando Jesus Cristo compartilhou o pão e o vinho com os apóstolos antes de sua crucificação.O nome da celebração significa "Corpo de Cristo" em latim e a solenidade foi instituída oficialmente pela Igreja Católica pelo papa Urbano IV.Assim como acontece com o Carnaval e a Páscoa, Corpus Christi não possui uma data fixa no calendário. A celebração é realizada 60 dias após o Domingo de Páscoa, o que faz com que a data mude todos os anos.