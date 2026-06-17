Copa do Mundo transforma Shopping Granja Vianna em ponto de encontro para torcedores

Com transmissão dos jogos da Seleção Brasileira, espaço para troca de figurinhas e horário especial, empreendimento entra no clima do Mundial; confira a programação

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Conteúdo de Marca: A Copa do Mundo de 2026 já está movimentando os torcedores em Cotia. Para acompanhar o clima do principal torneio de futebol do planeta, o Shopping Granja Vianna preparou uma programação especial que inclui transmissão de partidas, espaços para troca de figurinhas e horários diferenciados de funcionamento nos dias de jogos da Seleção Brasileira.



Os visitantes também encontram pontos de venda do álbum e dos pacotes de figurinhas em diversas operações do empreendimento, incluindo o quiosque oficial da Panini, além de lojas como Livraria Leitura, PBKids, Pernambucanas, Preçolandia, Fini e McDonald's.



Com a programação especial, o shopping busca reunir torcedores e colecionadores em um ambiente temático durante todo o período da Copa do Mundo de 2026.

Os jogos do Mundial estão sendo exibidos na Praça de Alimentação do empreendimento e também em alguns restaurantes do complexo, permitindo que clientes acompanhem as partidas em um ambiente voltado ao entretenimento e à convivência.Segundo a administração do shopping, a proposta é transformar o espaço em um ponto de encontro para amigos e famílias durante o campeonato., afirmou Fabiana Tartaglione, coordenadora de Marketing do Shopping Granja Vianna.Nos dias em que a Seleção Brasileira entra em campo - 13, 19 e 24 de junho - o empreendimento adotará horários especiais. As lojas abrirão às 9h e encerrarão as atividades uma hora antes do início das partidas. Já a operação da Praça de Alimentação durante os jogos ficará a critério de cada estabelecimento.Entre as opções que devem funcionar normalmente durante as partidas estão McDonald's, Gendai, Vivenda do Camarão, Divino Fogão, Express Grill e o quiosque da Pizza Hut.Além disso, os restaurantes Coco Bambu, Madero e Outback, localizados no Varanda do Granja, no Piso L3, irão transmitir todos os jogos da Copa do Mundo. A única exceção será a partida entre Brasil e Haiti, no dia 19 de junho, que não será exibida na Praça de Alimentação.O clima de Mundial também se estende para os fãs do tradicional álbum de figurinhas. O shopping disponibilizou um espaço dedicado à troca de cromos, reunindo crianças, jovens e adultos em encontros voltados aos colecionadores.