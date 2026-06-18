Aos 10 anos, karateca de Cotia conquista título paulista e garante vaga em competições nacionais

Kevin Mendes foi campeão paulista estudantil em Praia Grande e representará o município nas finais dos Campeonatos Brasileiros Estudantil e Principal

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Coluna Esportes & Cia - Com apenas 10 anos de idade, o jovem karateca Kevin Mendes voltou a levar o nome de Cotia ao pódio em uma importante competição estadual. O atleta da equipe Kiritsu Dojo Karatê conquistou uma medalha de ouro e uma medalha de bronze nas finais do Campeonato Paulista Estudantil de Karatê 2026, realizadas no último dia 13 de junho, na cidade de Praia Grande.

A competição foi organizada pela Federação Paulista de Karatê (FPK) e reuniu atletas de diversas regiões do estado em disputas que servem como classificatórias para etapas nacionais da modalidade.Representando Cotia, Kevin Mendes se destacou na categoria Sub-12, faixa 2º Kyu acima, conquistando o 1º lugar na modalidade Kumite (luta) e o 3º lugar na modalidade Kata (apresentação de movimentos técnicos).Com o desempenho, o atleta garantiu classificação para as finais do Campeonato Brasileiro Estudantil, que acontecerão em novembro, na cidade de Londrina, no Paraná.Além da vaga conquistada na competição estudantil, Kevin já havia assegurado sua participação no Campeonato Brasileiro de Karatê na categoria principal. A competição nacional está marcada para setembro, em Goiânia, Goiás.Os resultados reforçam o destaque do jovem atleta no cenário estadual da modalidade e consolidam sua trajetória como uma das promessas do karatê cotiano. A expectativa agora é pela participação nas competições nacionais, onde Kevin buscará representar Cotia e o Estado de São Paulo entre os melhores atletas do país.