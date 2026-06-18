Rodovias da região recebem reforço na prevenção a incêndios durante estiagem

Operação Corta-Fogo reforça ações de prevenção a incêndios nas rodovias Raposo Tavares e Castello Branco durante o período de estiagem em São Paulo

Incêndio em mata no km 27 da Raposo Tavares, em 2024. Foto: Portal Viva

A Ecovias Raposo Castello intensificou as ações de prevenção e combate a queimadas nas rodovias Raposo Tavares e Castello Branco com a chegada do período de estiagem no Estado de São Paulo, que se estende entre os meses de junho e outubro.









Segundo a concessionária, o objetivo é antecipar riscos e reduzir a possibilidade de propagação de incêndios, especialmente durante o período de clima seco.



Além do impacto ambiental, as queimadas representam risco direto à segurança viária. A fumaça pode comprometer a visibilidade dos motoristas, dificultar a percepção das condições da via e aumentar o risco de acidentes, além de provocar interdições parciais ou totais da rodovia.



No ano passado, foram registrados 74 focos de incêndio no trecho administrado pela concessionária durante o período de estiagem. Desde o início da concessão, em março de 2025, já foram contabilizadas 92 ocorrências.



Entre as principais causas estão o descarte irregular de bitucas de cigarro, queimadas de lixo, fogueiras e até balões, que podem desencadear incêndios de grandes proporções.



A Ecovias reforça ainda uma série de orientações aos motoristas em caso de fumaça ou fogo nas margens da rodovia, como reduzir a velocidade com segurança, manter distância dos demais veículos e evitar paradas em locais inadequados.



Em situações de emergência, o atendimento pode ser acionado pelo Centro de Controle Operacional (CCO) pelo telefone ou WhatsApp 0800 270 0 280. Também são recomendados os contatos da Defesa Civil (199) e do Corpo de Bombeiros (193).



A concessionária orienta que motoristas não tentem combater incêndios por conta própria e reforça a importância de medidas preventivas simples, como não jogar bitucas de cigarro pela janela e não realizar queimadas às margens das rodovias. Já na Raposo Tavares, foram realizadas roçadas e intervenções preventivas ao longo do trecho sob concessão. Atualmente, o trabalho segue com manutenção de aceiros entre os quilômetros 46 e 54 da Castello Branco.Segundo a concessionária, o objetivo é antecipar riscos e reduzir a possibilidade de propagação de incêndios, especialmente durante o período de clima seco.Além do impacto ambiental, as queimadas representam risco direto à segurança viária. A fumaça pode comprometer a visibilidade dos motoristas, dificultar a percepção das condições da via e aumentar o risco de acidentes, além de provocar interdições parciais ou totais da rodovia.No ano passado, foram registrados 74 focos de incêndio no trecho administrado pela concessionária durante o período de estiagem. Desde o início da concessão, em março de 2025, já foram contabilizadas 92 ocorrências.Entre as principais causas estão o descarte irregular de bitucas de cigarro, queimadas de lixo, fogueiras e até balões, que podem desencadear incêndios de grandes proporções.A Ecovias reforça ainda uma série de orientações aos motoristas em caso de fumaça ou fogo nas margens da rodovia, como reduzir a velocidade com segurança, manter distância dos demais veículos e evitar paradas em locais inadequados.Em situações de emergência, o atendimento pode ser acionado pelo Centro de Controle Operacional (CCO) pelo telefone ou WhatsApp 0800 270 0 280. Também são recomendados os contatos da Defesa Civil (199) e do Corpo de Bombeiros (193).A concessionária orienta que motoristas não tentem combater incêndios por conta própria e reforça a importância de medidas preventivas simples, como não jogar bitucas de cigarro pela janela e não realizar queimadas às margens das rodovias.

As medidas fazem parte da Operação Corta-Fogo, que reúne equipes de Conservação e Operação em um trabalho integrado voltado à redução do risco de incêndios às margens das rodovias.As equipes de Conservação atuam na remoção e manejo da vegetação, além da implantação e manutenção de aceiros, faixas de terreno sem vegetação que funcionam como barreiras para dificultar a propagação do fogo. Já as equipes de Operação realizam o monitoramento contínuo das rodovias, contribuindo para a identificação rápida de ocorrências.O trabalho também inclui ações de orientação aos motoristas, com mensagens em Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs), distribuição de panfletos e instalação de cartazes em pontos estratégicos ao longo das rodovias.Entre março e junho deste ano, a concessionária realizou o manejo de uma área equivalente a cerca de 46 campos de futebol. Na Rodovia Castello Branco, os aceiros foram implantados entre os quilômetros 13 e 50, enquanto na SP-029 as ações ocorreram entre os quilômetros 38 e 43.