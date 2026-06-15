Novo ponto de ônibus com biblioteca, Wi-Fi e câmeras será inaugurado em Cotia neste sábado

Segundo a Prefeitura, a implantação do equipamento foi realizada por meio de parceria com empresas, sem custos diretos para os cofres municipais

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A Prefeitura de Cotia inaugura no próximo sábado (20), às 12h, um novo ponto de ônibus no Centro da cidade. Localizado na Avenida Senador Feijó, nº 191, o equipamento foi projetado com foco em acessibilidade, tecnologia, segurança e conforto para os usuários do transporte público.

De acordo com a administração municipal, a estrutura reúne uma série de serviços e recursos voltados ao atendimento da população que utiliza diariamente o transporte coletivo. Entre eles estão minibiblioteca, climatizador, bebedouro, telão de LED, televisores, sistema de som ambiente, carregadores de celular e acesso gratuito à internet por meio de rede Wi-Fi.O projeto também contempla medidas de acessibilidade. O espaço contará com piso tátil para pessoas com deficiência visual, áreas reservadas para Pessoas com Deficiência (PCDs) e um painel sensorial destinado a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outros perfis neurodivergentes.Outro recurso previsto é a integração com o programa Cotia com Sinais, que oferece atendimento por intérpretes de Libras à comunidade surda por meio de aplicativo, ampliando a acessibilidade aos serviços públicos.Na área de segurança, o ponto terá um totem de atendimento 24 horas e um sistema composto por 11 câmeras de monitoramento instaladas no interior e no entorno da estrutura. As imagens serão acompanhadas em tempo real pela Central de Monitoramento da Guarda Civil Municipal (GCM).Segundo a Prefeitura, a implantação do equipamento foi realizada por meio de parceria com empresas da iniciativa privada, sem custos diretos para os cofres municipais.A administração municipal informou ainda que o projeto faz parte de um plano mais amplo de modernização da infraestrutura urbana. A expectativa é que cerca de 300 pontos de ônibus da cidade passem por readequações nos próximos anos.