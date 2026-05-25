Ginásio Municipal de Cotia passa a contar com quatro novas usinas de energia solar

Estruturas entram em operação no próximo dia 26 e fazem parte do projeto de ampliação da geração de energia limpa em prédios públicos

Foto: Prefeitura de Cotia





A Prefeitura de Cotia colocará em operação, no próximo dia 26, quatro novas usinas de energia solar fotovoltaica instaladas no Ginásio Municipal de Esportes. Com a iniciativa, o município amplia o projeto de geração de energia limpa em prédios públicos.

As novas usinas contam com 565 módulos solares distribuídos em quatro inversores de 75 kW. Juntas, as unidades têm capacidade para produzir aproximadamente 400 kWp de energia, volume considerado equivalente ao consumo médio de cerca de 200 residências com gasto mensal entre 200 e 300 kWh.Segundo a administração municipal, parte da energia produzida será utilizada no próprio Ginásio Municipal de Esportes. O excedente será injetado na rede elétrica e convertido em créditos de energia medidos em quilowatts-hora, o que deverá contribuir para a redução de custos com energia elétrica.Além das novas estruturas, outras três usinas solares já funcionam na cidade: duas instaladas no Centro Educacional Benedicta Stefano Antunes de Oliveira, em Caucaia do Alto, e uma no Complexo Educacional Arakan, no Parque Turiguara.A previsão da Prefeitura é implantar, ao todo, 23 usinas solares no município. Com o sistema completo em funcionamento, a expectativa é alcançar uma produção anual de aproximadamente 8 mil MWh de energia.De acordo com a administração municipal, a iniciativa poderá gerar uma economia estimada em cerca de R$ 4 milhões por ano, além de contribuir para a redução de impactos ambientais e para ações voltadas à sustentabilidade.