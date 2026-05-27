VÍDEO: Homem é espancado até desmaiar em Vargem Grande Paulista; quatro são presos

Vítima sofreu afundamento craniano e múltiplas fraturas no rosto após sequência de agressões registrada por câmeras de segurança

Imagem: SBT News





A Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande Paulista prendeu em flagrante três homens e uma mulher suspeitos de espancar violentamente um homem de 39 anos. O grupo foi indiciado por tentativa de homicídio.









As gravações ainda mostram um dos suspeitos batendo repetidamente a cabeça da vítima contra o asfalto. Em determinado momento, uma testemunha tenta intervir, mas os agressores continuam com a violência. Já desacordado, o homem ainda recebeu chutes de uma das envolvidas e murros de um jovem que usava camiseta azul-claro.



Quando chegaram ao local, os agentes encontraram a vítima ensanguentada e desorientada. Devido à gravidade dos ferimentos, ela apresentava dificuldade para se comunicar. Após os primeiros socorros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e encaminhou o homem ao Pronto-Socorro de Cotia.



Um dos suspeitos também ficou ferido durante a confusão e precisou receber atendimento médico na mesma unidade. Por conta da gravidade das lesões, incluindo afundamento craniano e diversas fraturas na face, a vítima foi transferida posteriormente para o Hospital das Clínicas, na capital paulista, onde permanece internada em estado grave.



Os quatro suspeitos seguem presos e à disposição da Justiça. Segundo as autoridades, um dos detidos já possuía antecedentes criminais.

As agressões começaram dentro de um bar e continuaram pela rua até terminarem em frente a uma escola da cidade. Segundo a GCM, a vítima só não morreu porque agentes do Centro Operacional de Inteligência (COI) flagraram a cena pelas câmeras de monitoramento e acionaram imediatamente uma viatura para o local.Imagens do circuito de segurança mostram o momento em que o homem é perseguido, cercado e derrubado no chão pelo grupo. Mesmo sem conseguir se defender, ele continua sendo agredido com socos e chutes, principalmente na região da cabeça.