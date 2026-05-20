Vídeo brutal mostra mulher sendo espancada pelo namorado em Embu das Artes

Suspeito foi detido por tentativa de feminicídio após investigação da Polícia Civil; vítima precisou passar por exames no IML

Imagens: Balanço Geral

Uma câmera de segurança registrou uma sequência brutal de agressões contra uma mulher em Embu das Artes, na Grande São Paulo. O caso aconteceu na madrugada de domingo (17) e terminou com a prisão do suspeito por tentativa de feminicídio.









Na sequência, o agressor puxa a vítima pelos cabelos e a arremessa sobre o capô de outro carro estacionado. A mulher cai no chão e passa a ser violentamente agredida com chutes, incluindo golpes na cabeça.



Mesmo após a sequência de agressões, o homem ainda retorna ao carro, abre a porta e volta até a vítima para desferir mais um chute no rosto antes de fugir do local, deixando a mulher caída no chão.



Segundo a Polícia Civil, o casal vivia junto havia cerca de dez anos em um condomínio no Jardim da Luz, em Embu das Artes.



Após analisar as imagens das câmeras de segurança, investigadores do 1º Distrito Policial da cidade identificaram o suspeito e solicitaram a prisão temporária dele à Justiça. O homem foi preso na terça-feira (19).



No registro da ocorrência, o delegado Leandro Parisi classificou a ação como uma clara tentativa de feminicídio.



Ainda segundo a polícia, a mulher foi localizada posteriormente e encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exames para avaliar a gravidade das lesões.



As informações foram divulgadas pelo programa Balanço Geral.As imagens mostram o momento em que o homem sai de um carro estacionado e caminha em direção à vítima, que também havia descido do veículo. Logo após a mulher fechar a porta do automóvel, ela é atingida por dois socos no rosto.