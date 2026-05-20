Cotia lidera alta de colisões contra postes na região metropolitana, aponta Enel

Número de acidentes na cidade saltou de 13 para 21 em um ano; concessionária alerta para riscos e impactos no fornecimento de energia

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Cotia registrou o maior aumento no número de colisões contra postes entre os municípios atendidos pela Enel na região metropolitana de São Paulo. De acordo com dados divulgados pela concessionária durante as ações do Maio Amarelo, a cidade passou de 13 ocorrências em 2024 para 21 casos em 2025, um crescimento de aproximadamente 61%.



Veja os municípios com crescimento de colisões contra postes:

Cotia: de 13 para 21

São Bernardo do Campo: de 22 para 29

Santana de Parnaíba: de 12 para 19

Barueri: de 7 para 14

Carapicuíba: de 4 para 11

São Caetano do Sul: de 0 para 6

Diadema: de 3 para 7

Juquitiba: de 2 para 6

Cajamar: de 9 para 12

Itapevi: de 9 para 12

Taboão da Serra: de 2 para 4

Santo André: de 19 para 20

Jandira: de 4 para 5

Embu-Guaçu: de 0 para 4

São Lourenço da Serra: de 0 para 2

Rio Grande da Serra: de 0 para 1

A Enel orienta que, em casos de acidentes envolvendo postes ou cabos energizados, os ocupantes permaneçam dentro do veículo e evitem qualquer contato com fios caídos ou estruturas metálicas.



A distribuidora também alerta para medidas preventivas, como respeito à sinalização de trânsito, manutenção periódica do veículo, atenção às condições da via e proibição do uso de celular ao volante ou direção sob efeito de álcool.



Em situações de emergência, o atendimento da concessionária pode ser acionado pelo telefone 0800 72 72 196. A Enel orienta que, em casos de acidentes envolvendo postes ou cabos energizados, os ocupantes permaneçam dentro do veículo e evitem qualquer contato com fios caídos ou estruturas metálicas.A distribuidora também alerta para medidas preventivas, como respeito à sinalização de trânsito, manutenção periódica do veículo, atenção às condições da via e proibição do uso de celular ao volante ou direção sob efeito de álcool.Em situações de emergência, o atendimento da concessionária pode ser acionado pelo telefone 0800 72 72 196.

O levantamento coloca Cotia na liderança do ranking regional de acidentes envolvendo postes de energia elétrica. Na sequência aparecem São Bernardo do Campo, que passou de 22 para 29 ocorrências, e Santana de Parnaíba, com aumento de 12 para 19 casos.Outras cidades também apresentaram crescimento significativo, como Barueri, que dobrou os registros, passando de 7 para 14 acidentes, e Carapicuíba, que saltou de 4 para 11 ocorrências.Segundo a Enel, ao longo de 2025 foram contabilizadas 573 colisões contra postes em toda a área de concessão da empresa, alta de 4,37% em relação a 2024, quando foram registrados 549 casos.Apesar de os primeiros meses de 2026 apontarem uma leve redução no consolidado geral, com 183 ocorrências entre janeiro e abril, contra 210 no mesmo período do ano anterior, a concessionária afirma que os números ainda preocupam. A média atual é de aproximadamente três colisões a cada dois dias.Além dos prejuízos à infraestrutura urbana, os acidentes podem provocar interrupções no fornecimento de energia e colocar em risco motoristas, pedestres e equipes técnicas que atuam no atendimento das ocorrências.De acordo com a Enel, o tempo médio para substituição de um poste é de cerca de oito horas, podendo aumentar dependendo da gravidade do acidente. Em alguns casos, também é necessária a reconstrução da rede elétrica e a troca de cabos e equipamentos danificados.A concessionária ressalta ainda que, em determinadas situações, as equipes precisam aguardar a conclusão da perícia policial antes do início dos reparos.