VGP Rodeio Fest adia shows de Simone Mendes e Natanzinho

Shows aconteceriam no próximo final de semana.





O Vargem Grande Paulista Rodeio Fest anunciou nesta quarta-feira (20) o adiamento dos shows de Simone Mendes e Natanzinho, que aconteceriam no próximo fim de semana em Vargem Grande Paulista.A informação foi divulgada pelaorganizadora do evento, por meio de uma nota oficial. Segundo a empresa, a decisão foi tomada em conjunto com os órgãos competentes devido às condições climáticas adversas previstas para os dias das apresentações.O show de Simone Mendes estava marcado para sexta-feira (22), enquanto Natanzinho subiria ao palco no sábado (23), encerrando a programação do rodeio.Apesar de a organização não detalhar exatamente quais fatores climáticos motivaram o adiamento, a previsão do tempo indica mudança brusca nas condições meteorológicas na região. Para sexta-feira, a expectativa é de temperaturas típicas de inverno, com mínima de 11°C e máxima de 18°C, além de possibilidade de chuva fraca durante a noite. Já no sábado, a previsão aponta chuva mais intensa, com acumulado estimado em 42 milímetros e temperatura máxima de apenas 16°C.Em nota, a organização afirmou que a medida busca garantir a segurança do público, equipes técnicas e artistas.A MP Produções também informou que os clientes que adquiriram ingressos para as áreas VIP poderão solicitar reembolso imediato ou utilizar os mesmos ingressos na nova data dos shows, que ainda será anunciada.