Viaduto da Raposo Tavares terá bloqueios noturnos para obra estrutural em Cotia

Intervenções no trecho do km 32,8 acontecem entre quarta e sexta-feira, das 22h às 5h, com desvio do tráfego para as vias marginais

Imagem: Ecovias Raposo Castello

A pista expressa do viaduto localizado no km 32,8 da Rodovia Raposo Tavares passará por obras de reforço estrutural entre quarta-feira (27) e sexta-feira (29). Durante os trabalhos, haverá bloqueio total da via nos dois sentidos, sempre das 22h às 5h.

Segundo a concessionária responsável pelo trecho, a intervenção faz parte das ações de inspeção e manutenção preventiva para garantir a segurança viária dos motoristas que utilizam a rodovia.No sentido capital, o bloqueio ocorrerá logo após o trevo, na altura do km 33,3. Já no sentido interior, as interdições serão realizadas em dois pontos: nos kms 31,2 e 32,5.Durante o período das obras, o tráfego será desviado para as pistas marginais da rodovia. Equipes operacionais estarão no local para orientar os motoristas e monitorar a circulação de veículos.A concessionária também informou que reforçará a comunicação sobre as interdições por meio dos painéis eletrônicos instalados ao longo da rodovia e pelos canais oficiais de atendimento.