Cotia conquista 19 medalhas e se destaca em competição de Ginástica Rítmica no interior de SP

Equipe cotiana brilhou na Copa Roberta Gaio, em Águas de Lindóia, e reforçou crescimento da modalidade no município com resultados expressivos

Foto: Prefeitura de Cotia

A equipe de Ginástica Rítmica de Cotia teve participação de destaque na Copa Roberta Gaio de Ginástica Rítmica, realizada nos dias 16 e 17, em Águas de Lindóia. A competição, promovida pela Liga Metropolitana de Ginástica, reuniu atletas de diversas cidades do estado.

O torneio também serviu como preparação para importantes competições do calendário esportivo, como os Joguinhos da Juventude e os Jogos Regionais.As ginastas cotianas conquistaram resultados expressivos ao longo das apresentações, somando medalhas e reconhecimentos que evidenciam o talento, a disciplina e a dedicação das atletas. Ao todo, a equipe trouxe para casa quatro medalhas de ouro, duas de prata, duas de bronze e 11 medalhas destaque na categoria iniciantes.Além dos resultados nas competições, o desempenho reforça o crescimento da Ginástica Rítmica em Cotia e o trabalho desenvolvido com atletas de base, incentivando a prática esportiva, a formação de novos talentos e o desenvolvimento pessoal das jovens ginastas.