Após caos e ônibus em chamas, Prefeitura de Cotia divulga nota sobre morte de motociclista

Caso envolvendo perseguição da GCM, morte de motociclista e protesto com ônibus incendiado mobiliza moradores e gera forte repercussão na cidade

Imagem: Blog Cotia





Um ônibus da empresa Auto Viação Bragança foi incendiado na noite desta terça-feira (19), durante um protesto em Cotia. O coletivo fazia a linha metropolitana gerenciada pela Artesp entre o bairro Vila Nova Esperança, em Itapevi, e a estação São Paulo–Morumbi do metrô.



Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o ônibus completamente tomado pelas chamas durante o protesto. Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos ou prisões relacionadas ao incêndio.

PERSEGUIÇÃO E MORTE



Em nota oficial, a Prefeitura de Cotia afirmou, na noite desta terça, que equipes da GCM realizavam patrulhamento de rotina quando identificaram uma motocicleta trafegando em alta velocidade, com a placa coberta por uma mochila. Segundo a administração municipal, o condutor desobedeceu à ordem de parada e iniciou fuga pelas ruas da cidade.



Ainda de acordo com a prefeitura, durante o acompanhamento tático, o motociclista realizou manobras perigosas e chegou a trafegar pela contramão em vias de mão única. No cruzamento das ruas Piracicaba e Savana, ele colidiu contra um automóvel. Na sequência, a viatura da GCM também bateu no mesmo veículo.



O motociclista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional de Cotia, mas não resistiu aos ferimentos. A prefeitura informou ainda que, durante os procedimentos realizados após o acidente, uma arma de fogo calibre 6,35 teria sido encontrada na jaqueta do jovem.



A administração municipal declarou que acompanha os desdobramentos do caso e afirmou colaborar com as investigações para esclarecer as circunstâncias da ocorrência.





Em nota oficial, a Prefeitura de Cotia afirmou, na noite desta terça, que equipes da GCM realizavam patrulhamento de rotina quando identificaram uma motocicleta trafegando em alta velocidade, com a placa coberta por uma mochila. Segundo a administração municipal, o condutor desobedeceu à ordem de parada e iniciou fuga pelas ruas da cidade.Ainda de acordo com a prefeitura, durante o acompanhamento tático, o motociclista realizou manobras perigosas e chegou a trafegar pela contramão em vias de mão única. No cruzamento das ruas Piracicaba e Savana, ele colidiu contra um automóvel. Na sequência, a viatura da GCM também bateu no mesmo veículo.O motociclista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional de Cotia, mas não resistiu aos ferimentos. A prefeitura informou ainda que, durante os procedimentos realizados após o acidente, uma arma de fogo calibre 6,35 teria sido encontrada na jaqueta do jovem.A administração municipal declarou que acompanha os desdobramentos do caso e afirmou colaborar com as investigações para esclarecer as circunstâncias da ocorrência.

O ato aconteceu após a morte de um jovem motociclista durante uma perseguição envolvendo a Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia, registrada na segunda-feira (18).