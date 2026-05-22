Vereador de Cotia propõe criação do “Dia do Torcedor Santista” no calendário oficial da cidade

Projeto de Dr. Silvio Cabral quer homenagear santistas cotianos e incentivar ações esportivas, culturais e educativas ligadas ao esporte

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O vereador Dr. Silvio Cabral (PT) protocolou um Projeto de Lei que propõe a criação do “Dia do Torcedor Santista” no Calendário Oficial de Eventos de Cotia. A data escolhida para a celebração é 14 de abril, e deverá ser comemorada anualmente no município.

Segundo o parlamentar, a proposta busca reconhecer a importância histórica e cultural do Santos Futebol Clube, além de homenagear os milhares de torcedores santistas que vivem na cidade.De acordo com Dr. Silvio Cabral, o projeto também pretende fortalecer o esporte como ferramenta de inclusão social, cidadania e lazer, incentivando a realização de ações esportivas, culturais e educativas voltadas à população., destacou o vereador.Agora, o projeto seguirá para análise nas comissões temáticas da Câmara Municipal antes de ser votado em plenário pelos demais vereadores. Caso seja aprovado, o “Dia do Torcedor Santista” passará a integrar oficialmente o calendário de eventos da cidade.