Golpes com álbum da Copa do Mundo fazem reclamações dispararem 220% em São Paulo

Procon-SP alerta consumidores sobre vendas falsas de figurinhas, anúncios enganosos e problemas de entrega em redes sociais e marketplaces

Foto: Agência Brasil





As reclamações relacionadas ao álbum da Copa do Mundo FIFA 2026 registraram aumento de 220% em São Paulo, segundo dados divulgados pelo Procon-SP. As queixas passaram de 34 em abril para 109 em maio e envolvem principalmente golpes aplicados na venda de figurinhas, álbuns e kits promocionais pela internet.

De acordo com o órgão de defesa do consumidor, grande parte das ocorrências está relacionada a compras realizadas em redes sociais, grupos de mensagens e marketplaces sem a devida verificação da procedência dos vendedores.Entre os principais problemas relatados pelos consumidores estão venda de produtos falsificados, anúncios enganosos, atrasos na entrega e até casos em que os itens sequer foram enviados.O Procon-SP também apontou crescimento geral nas reclamações envolvendo produtos e serviços ligados à Copa do Mundo. Desde março, foram registrados 238 atendimentos relacionados ao evento esportivo. O número subiu de 19 reclamações em março para 63 em abril, chegando a 156 em maio.Segundo o levantamento, a principal reclamação é a não entrega ou atraso no envio de produtos, com 115 registros. Também aparecem entre as principais ocorrências ofertas não cumpridas, venda enganosa e entrega de itens incompletos ou diferentes do anunciado.As denúncias envolvem diversos produtos comercializados durante o período pré-Copa, como televisores, roupas, eletrônicos, eletrodomésticos e itens colecionáveis.Diante do aumento das fraudes, o Procon-SP orienta os consumidores a pesquisarem a reputação das lojas antes de concluir a compra, desconfiar de preços muito abaixo do mercado e verificar informações como CNPJ, endereço e canais de atendimento.O órgão também recomenda guardar anúncios, comprovantes de pagamento e conversas realizadas durante a negociação, além de conferir prazos de entrega e políticas de troca.No caso de figurinhas e produtos colecionáveis, a recomendação é verificar se os itens são oficiais e se há identificação clara do fornecedor.Consumidores que enfrentarem problemas podem registrar reclamações pelos canais oficiais do Procon-SP.