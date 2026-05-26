Tremor assusta moradores de Osasco e cidades da Grande SP após terremoto no Chile

Relatos de abalos foram registrados em bairros da capital paulista e na região metropolitana após terremoto de magnitude 6,9 atingir o norte do Chile

Imagem: Centro de Sismologia da USP





Moradores de Osasco e de outras cidades da Grande São Paulo relataram ter sentido tremores no início da noite desta segunda-feira (25). As notificações se espalharam rapidamente pelas redes sociais e envolveram também bairros das zonas Oeste e Sul da capital paulista, como Perdizes e Lapa.

Segundo relatos, os tremores foram percebidos principalmente por pessoas que estavam em andares mais altos de prédios residenciais e comerciais. Apesar do susto, não há registro de feridos ou danos estruturais até o momento.Após os relatos, a Defesa Civil do Estado de São Paulo informou que entrou em contato com o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo, responsável pelo monitoramento de atividades sísmicas no estado.O sistema online do Centro de Sismologia, que recebe notificações em tempo real da população, registrou diversas ocorrências nas últimas horas, principalmente na zona Oeste da capital e em Osasco, reforçando os relatos feitos por moradores.No mesmo horário em que os tremores começaram a ser comentados em São Paulo, um terremoto de magnitude 6,9 atingiu a região norte do Chile, próximo à cidade de Calama, segundo informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) e do Centro de Sismologia da USP.A Rede Sismográfica Brasileira explicou que terremotos ocorridos na Cordilheira dos Andes podem ser sentidos em São Paulo devido às características geológicas da bacia sedimentar onde está localizada a região metropolitana, que amplifica as ondas sísmicas.O Corpo de Bombeiros informou que não recebeu chamados relacionados aos tremores. As autoridades seguem monitorando o caso e, até o momento, não há confirmação oficial de ligação direta entre os abalos sentidos em São Paulo e o terremoto registrado no Chile.