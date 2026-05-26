Tremor assusta moradores de Osasco e cidades da Grande SP após terremoto no Chile

Relatos de abalos foram registrados em bairros da capital paulista e na região metropolitana após terremoto de magnitude 6,9 atingir o norte do Chile
|Imagem: Centro de Sismologia da USP
Moradores de Osasco e de outras cidades da Grande São Paulo relataram ter sentido tremores no início da noite desta segunda-feira (25). As notificações se espalharam rapidamente pelas redes sociais e envolveram também bairros das zonas Oeste e Sul da capital paulista, como Perdizes e Lapa.
Segundo relatos, os tremores foram percebidos principalmente por pessoas que estavam em andares mais altos de prédios residenciais e comerciais. Apesar do susto, não há registro de feridos ou danos estruturais até o momento.
Após os relatos, a Defesa Civil do Estado de São Paulo informou que entrou em contato com o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo, responsável pelo monitoramento de atividades sísmicas no estado.
O sistema online do Centro de Sismologia, que recebe notificações em tempo real da população, registrou diversas ocorrências nas últimas horas, principalmente na zona Oeste da capital e em Osasco, reforçando os relatos feitos por moradores.
No mesmo horário em que os tremores começaram a ser comentados em São Paulo, um terremoto de magnitude 6,9 atingiu a região norte do Chile, próximo à cidade de Calama, segundo informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) e do Centro de Sismologia da USP.
A Rede Sismográfica Brasileira explicou que terremotos ocorridos na Cordilheira dos Andes podem ser sentidos em São Paulo devido às características geológicas da bacia sedimentar onde está localizada a região metropolitana, que amplifica as ondas sísmicas.
O Corpo de Bombeiros informou que não recebeu chamados relacionados aos tremores. As autoridades seguem monitorando o caso e, até o momento, não há confirmação oficial de ligação direta entre os abalos sentidos em São Paulo e o terremoto registrado no Chile.