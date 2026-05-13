Shopping Granja Vianna recebe bazar com preços acessíveis e renda revertida para projetos sociais



Na unidade do empreendimento administrado pela Alqia, o público encontra roupas para diferentes gêneros, idades e estilos, além de calçados e acessórios. Os produtos, em excelente qualidade, são doados por pessoas físicas e empresas, sendo disponibilizados com preços mais acessíveis do que os praticados no varejo tradicional, incentivando também a economia circular, a profissionalização de mão de obra do varejo e complementando o mix do Granja Vianna.



Para a Gerando Falcões, levar o Bazar ao Shopping Granja Vianna é uma oportunidade de ampliar o acesso do público ao projeto e fortalecer o impacto social da iniciativa. “A parceria com o Shopping Granja Vianna é fundamental para levarmos o Bazar a mais pessoas, garantindo preços acessíveis e gerando recursos que retornam diretamente para os projetos sociais nas favelas. Cada peça comprada aqui ajuda a movimentar a economia circular, a profissionalizar comunidades e a acelerar a transformação social que buscamos todos os dias”, destaca Júlia Machado, diretora de Negócios Sociais da Gerando Falcões.



Fundada em 2011 pelo empreendedor social Edu Lyra, a Gerando Falcões atua na superação da pobreza nas favelas e periferias brasileiras por meio de um ecossistema de ONGs e iniciativas sociais que desenvolvem programas voltados à geração de renda, educação e desenvolvimento comunitário.



O Bazar Gerando Falcões está localizado no Piso L2 do empreendimento e segue o horário de funcionamento do Shopping Granja Vianna: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.



Serviço:



Bazar Gerando Falcões no Shopping Granja Vianna

Data: A partir de 1º de maio

Horários: segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h

Local: Piso L2

Endereço: Rodovia Raposo Tavares, 23.500 Lageadinho, Cotia – SP

O Shopping Granja Vianna recebe o primeiro Bazar Itinerante da Gerando Falcões em Cotia, iniciativa que oferece roupas, calçados e acessórios a preços acessíveis. Realizado pela ONG, a ação transforma itens doados por pessoas físicas e empresas em recursos que são aplicados em projetos sociais voltados à melhoria das condições de vida nas favelas e periferias do país.”, afirma Fabiana Tartaglione, coordenadora de Marketing do Shopping Granja Vianna.