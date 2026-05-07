Polícia esclarece tentativa de homicídio em Cotia e aponta envolvimento amoroso antigo

Suspeito se apresentou à Polícia Civil; investigação aponta motivação passional ligada a um relacionamento extraconjugal ocorrido há mais de dez anos

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A Polícia Civil de Cotia identificou o autor da tentativa de homicídio registrada na última quinta-feira (30), no Centro da cidade. Ao Cotia e Cia, a delegada titular de Cotia, Mônica Gamboa, informou que a autoria do crime foi esclarecida em menos de 48 horas após um trabalho investigativo realizado pelas equipes da unidade.





O CRIME



O caso aconteceu em uma loja localizada na região central de Cotia. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, um corretor de imóveis de 42 anos, foi baleada no tórax dentro do estabelecimento comercial e socorrida pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Cotia.



Inicialmente, a ocorrência foi registrada como autoria desconhecida. Aos guardas municipais que atenderam a ocorrência, a vítima relatou que um homem entrou na loja pedindo dinheiro e celular antes de efetuar o disparo e fugir do local.



Em depoimento à polícia, a esposa da vítima, uma comerciante de 48 anos, afirmou que recebeu uma ligação do marido dizendo apenas que havia sido baleado. Segundo o relato, a filha do casal conseguiu conversar com a vítima no hospital, onde ele contou que o suspeito mandou que ele entrasse no provador da loja e retirasse a roupa antes do disparo.





A vítima também relatou que o homem teria jogado um líquido semelhante a álcool em seu rosto momentos antes do tiro.



Ainda conforme o boletim, nenhum objeto foi roubado e não houve queimaduras no corpo da vítima. A perícia encontrou no local uma munição calibre 38 picotada, apreendida para análise.



A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer todos os detalhes da ocorrência.

De acordo com a polícia, o suspeito se apresentou espontaneamente nesta segunda-feira (4). No entanto, ele não pôde ser preso em flagrante porque já não se encontrava em situação flagrancial e, segundo a delegada, não houve tempo hábil para representação de prisão temporária.As investigações apontam, até o momento, que o crime teria motivação passional relacionada a um vínculo extraconjugal ocorrido há mais de dez anos, além de uma possível tentativa recente de reaproximação entre os envolvidos. As circunstâncias ainda seguem sob apuração.O homem já foi indiciado por tentativa de homicídio e permanece sendo investigado enquanto a Polícia Civil aguarda a conclusão dos laudos periciais e realiza novas oitivas com as partes envolvidas.