Polícia esclarece tentativa de homicídio em Cotia e aponta envolvimento amoroso antigo

Suspeito se apresentou à Polícia Civil; investigação aponta motivação passional ligada a um relacionamento extraconjugal ocorrido há mais de dez anos
|Imagem do dia do crime compartilhada nas redes sociais
A Polícia Civil de Cotia identificou o autor da tentativa de homicídio registrada na última quinta-feira (30), no Centro da cidade. Ao Cotia e Cia, a delegada titular de Cotia, Mônica Gamboa, informou que a autoria do crime foi esclarecida em menos de 48 horas após um trabalho investigativo realizado pelas equipes da unidade.
De acordo com a polícia, o suspeito se apresentou espontaneamente nesta segunda-feira (4). No entanto, ele não pôde ser preso em flagrante porque já não se encontrava em situação flagrancial e, segundo a delegada, não houve tempo hábil para representação de prisão temporária.
As investigações apontam, até o momento, que o crime teria motivação passional relacionada a um vínculo extraconjugal ocorrido há mais de dez anos, além de uma possível tentativa recente de reaproximação entre os envolvidos. As circunstâncias ainda seguem sob apuração.
O homem já foi indiciado por tentativa de homicídio e permanece sendo investigado enquanto a Polícia Civil aguarda a conclusão dos laudos periciais e realiza novas oitivas com as partes envolvidas.
O CRIME
O caso aconteceu em uma loja localizada na região central de Cotia. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, um corretor de imóveis de 42 anos, foi baleada no tórax dentro do estabelecimento comercial e socorrida pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Cotia.
Inicialmente, a ocorrência foi registrada como autoria desconhecida. Aos guardas municipais que atenderam a ocorrência, a vítima relatou que um homem entrou na loja pedindo dinheiro e celular antes de efetuar o disparo e fugir do local.
Em depoimento à polícia, a esposa da vítima, uma comerciante de 48 anos, afirmou que recebeu uma ligação do marido dizendo apenas que havia sido baleado. Segundo o relato, a filha do casal conseguiu conversar com a vítima no hospital, onde ele contou que o suspeito mandou que ele entrasse no provador da loja e retirasse a roupa antes do disparo.
O caso aconteceu em uma loja localizada na região central de Cotia. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, um corretor de imóveis de 42 anos, foi baleada no tórax dentro do estabelecimento comercial e socorrida pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Cotia.
Inicialmente, a ocorrência foi registrada como autoria desconhecida. Aos guardas municipais que atenderam a ocorrência, a vítima relatou que um homem entrou na loja pedindo dinheiro e celular antes de efetuar o disparo e fugir do local.
Em depoimento à polícia, a esposa da vítima, uma comerciante de 48 anos, afirmou que recebeu uma ligação do marido dizendo apenas que havia sido baleado. Segundo o relato, a filha do casal conseguiu conversar com a vítima no hospital, onde ele contou que o suspeito mandou que ele entrasse no provador da loja e retirasse a roupa antes do disparo.
A vítima também relatou que o homem teria jogado um líquido semelhante a álcool em seu rosto momentos antes do tiro.
Ainda conforme o boletim, nenhum objeto foi roubado e não houve queimaduras no corpo da vítima. A perícia encontrou no local uma munição calibre 38 picotada, apreendida para análise.
A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer todos os detalhes da ocorrência.
Ainda conforme o boletim, nenhum objeto foi roubado e não houve queimaduras no corpo da vítima. A perícia encontrou no local uma munição calibre 38 picotada, apreendida para análise.
A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer todos os detalhes da ocorrência.