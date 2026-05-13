Itapevi recebe festival de gastronomia asiática e shows inspirados no universo do K-pop

Korea Fest Brasil acontece de 15 a 17 de maio com entrada gratuita, atrações culturais, gastronomia asiática e shows inspirados no universo do K-pop

Foto: Divulgação





Os fãs da cultura sul-coreana já têm destino certo nos próximos dias em Itapevi. Entre os dias 15 e 17 de maio, o Parque da Cidade recebe o Korea Fest Brasil, evento gratuito que promete reunir gastronomia típica, apresentações culturais, dança, música e experiências inspiradas no universo do K-pop e dos doramas.



Confira a programação musical



Sexta-feira (15)



20h – Huntrix – Guerreiras do K-Pop



Sábado (16)



13h30 – Jennie – Blackpink

17h – N Desire – Dança K-Pop

19h – Legacy – Blackpink

21h – Jennie – Blackpink



Domingo (17)



13h30 – Eterna Amizade Pagode

15h – Masterpiece – Dança K-Pop

17h – Huntrix – Guerreiras do K-Pop

20h – Jennie – Blackpink



Com estrutura ao ar livre, entrada gratuita e programação voltada para diferentes públicos, o Korea Fest Brasil promete transformar Itapevi em um grande ponto de encontro para fãs de cultura pop asiática, gastronomia e entretenimento.





Serviço



📍 Local: Parque da Cidade – Itapevi

📅 Data: 15 a 17 de maio

⏰ Horário: das 12h às 22h

🎟️ Entrada gratuita

O festival acontece das 12h às 22h e deve atrair moradores da região e visitantes interessados em mergulhar nos sabores e tradições da Coreia do Sul, sem deixar de lado elementos da cultura brasileira.Entre os destaques gastronômicos estarão pratos tradicionais e releituras que vêm conquistando o público brasileiro, como o famoso corn dog coreano, tteokbokki, bibimbap, bulgogi, korean cupbap e diferentes versões do tradicional frango frito coreano, incluindo opções apimentadas.O público também poderá experimentar especialidades asiáticas como karaage, guioza, nikuman, lámen e ramen kimchi, conhecidos pelos sabores intensos e marcantes.Além da culinária sul-coreana, o evento também terá espaço dedicado à gastronomia brasileira, criando uma mistura cultural entre os dois países e ampliando as opções para os visitantes.Programação terá K-pop, dança e sambaA programação cultural é um dos principais atrativos do festival e promete movimentar o Parque da Cidade durante os três dias de evento.As apresentações incluem performances inspiradas em grupos de K-pop, atrações de dança temática e até samba e pagode, reforçando a proposta de intercâmbio entre as culturas brasileira e sul-coreana.Entre os destaques da programação estão apresentações inspiradas no grupo Blackpink, além dos grupos de dança Huntrix, N Desire e Masterpiece.No domingo, o evento também contará com show de pagode do grupo Eterna Amizade.