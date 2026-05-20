Shopping Granja Vianna promove dia especial para pets com cãominhada e feira de adoção

Evento gratuito em Cotia terá palestra sobre comportamento animal, arrecadação de ração e atividades para tutores e seus animais

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O Shopping Granja Vianna realiza neste sábado (23) um evento especial voltado aos amantes de animais de estimação. A programação gratuita contará com palestra sobre comportamento animal, cãominhada, feira de adoção de cães e gatos, além da distribuição de brindes e vouchers de desconto.