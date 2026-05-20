Shopping Granja Vianna promove dia especial para pets com cãominhada e feira de adoção

Evento gratuito em Cotia terá palestra sobre comportamento animal, arrecadação de ração e atividades para tutores e seus animais
|Foto: Divulgação
O Shopping Granja Vianna realiza neste sábado (23) um evento especial voltado aos amantes de animais de estimação. A programação gratuita contará com palestra sobre comportamento animal, cãominhada, feira de adoção de cães e gatos, além da distribuição de brindes e vouchers de desconto.
A ação acontece em parceria com a Pets Emotion e busca promover integração entre tutores, pets e especialistas em bem-estar animal.
Entre os destaques da programação está a palestra do médico-veterinário comportamentalista Daniel Svevo, profissional com mais de 20 anos de experiência e especializado em comportamento animal. Durante o encontro, ele abordará temas ligados à convivência, educação e qualidade de vida dos pets.
O evento também terá uma cãominhada pelo shopping. A concentração acontece no Terraço do Granja, no Piso L1, ao lado da Led Jump, seguindo até a loja Pets Emotion, localizada no Piso L2.
Outra atração será a feira de adoção responsável, com cães e gatos disponíveis para adoção. Os interessados passarão por triagem e receberão orientações sobre guarda responsável e cuidados com os animais.
Além das atividades, o público poderá participar de uma corrente solidária por meio da doação de ração, que será destinada a projetos e entidades de proteção animal parceiras da ação.
Segundo Fabiana Tartaglione, coordenadora de Marketing do Shopping Granja Vianna, o objetivo é transformar o empreendimento em um espaço de convivência e experiências para toda a família, incluindo os pets.
A Pets Emotion, parceira do evento, atua em conjunto com ONGs e protetores independentes, promovendo ações de conscientização, feiras de adoção e iniciativas ligadas à causa animal.
As inscrições para participar das atividades são gratuitas e podem ser feitas pela internet.
Evento Pet | Pets Emotion e Shopping Granja Vianna
📅 Data: 23 de maio
🕚 Horário: a partir das 11h
📍 Local: Terraço do Granja – Piso L1
🎟️ Evento gratuito
🔗 Inscrições: site oficial do evento