Irmãos de 9 e 15 anos são atropelados em faixa de pedestres em Carapicuíba; veja VÍDEO

Câmeras de segurança registraram o momento em que as vítimas são atingidas por carro na Avenida Marginal do Cadaval

Imagem: Reprodução





Dois irmãos, de 9 e 15 anos, foram atropelados nesta terça-feira (19), enquanto atravessavam uma faixa de pedestres na Avenida Marginal do Cadaval, em Carapicuíba.







Outro ângulo das gravações mostra o veículo surgindo de uma curva, aparentemente em alta velocidade, antes de mudar de faixa e atingir as crianças.



As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Geral de Carapicuíba. Segundo a Polícia Militar, o estado de saúde dos dois irmãos é estável.



De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista trabalha como condutor particular e seguia acompanhado da esposa para o Cemitério do Ariston, onde o casal pretendia levar flores ao túmulo do filho, morto há cerca de dois meses.



Em depoimento, o homem afirmou que dirigia a aproximadamente 50 km/h no momento do atropelamento. Segundo ele, as crianças aparentavam indecisão durante a travessia da avenida.



A esposa do motorista relatou à polícia que um carro à frente teria mudado de faixa pouco antes do acidente. Ela afirmou ainda que o marido tentou desviar das vítimas, mas as crianças acabaram se movimentando na faixa de pedestres e foram atingidas.



Após o atropelamento, segundo o relato do condutor, ele desceu do veículo para verificar o estado das vítimas e aguardou o socorro no local. A mulher também afirmou que acionou o Samu utilizando o celular de outra pessoa e permaneceu ao lado do marido até a chegada do atendimento.



A Polícia Militar informou que o motorista não apresentava sinais de embriaguez. Mesmo assim, ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para realização de exame de embriaguez.



Como permaneceu no local e prestou socorro às vítimas, o homem foi liberado após o registro da ocorrência. A Polícia Civil requisitou perícia no local do acidente e investiga o caso como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor no 1º Distrito Policial de Carapicuíba. Outro ângulo das gravações mostra o veículo surgindo de uma curva, aparentemente em alta velocidade, antes de mudar de faixa e atingir as crianças.As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Geral de Carapicuíba. Segundo a Polícia Militar, o estado de saúde dos dois irmãos é estável.De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista trabalha como condutor particular e seguia acompanhado da esposa para o Cemitério do Ariston, onde o casal pretendia levar flores ao túmulo do filho, morto há cerca de dois meses.Em depoimento, o homem afirmou que dirigia a aproximadamente 50 km/h no momento do atropelamento. Segundo ele, as crianças aparentavam indecisão durante a travessia da avenida.A esposa do motorista relatou à polícia que um carro à frente teria mudado de faixa pouco antes do acidente. Ela afirmou ainda que o marido tentou desviar das vítimas, mas as crianças acabaram se movimentando na faixa de pedestres e foram atingidas.Após o atropelamento, segundo o relato do condutor, ele desceu do veículo para verificar o estado das vítimas e aguardou o socorro no local. A mulher também afirmou que acionou o Samu utilizando o celular de outra pessoa e permaneceu ao lado do marido até a chegada do atendimento.A Polícia Militar informou que o motorista não apresentava sinais de embriaguez. Mesmo assim, ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para realização de exame de embriaguez.Como permaneceu no local e prestou socorro às vítimas, o homem foi liberado após o registro da ocorrência. A Polícia Civil requisitou perícia no local do acidente e investiga o caso como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor no 1º Distrito Policial de Carapicuíba.

Câmeras de segurança flagraram o momento do acidente (veja abaixo). Nas imagens, é possível ver as vítimas caminhando pela faixa quando percebem a aproximação de um veículo. Os irmãos ainda tentam desviar, mas acabam sendo atingidos pelo carro e arremessados na via.