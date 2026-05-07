Shopping Granja Vianna celebra Dia das Mães com perfume de presente e almoço especial

Campanha “Compre e Ganhe” vai presentear clientes com perfume de O Boticário, enquanto restaurantes e lojas do empreendimento oferecem opções especiais para celebrar a data em família

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O Shopping Granja Vianna preparou uma programação especial para celebrar o Dia das Mães com presentes, gastronomia e experiências voltadas para toda a família. O empreendimento, administrado pela Alqia, reúne mais de 140 lojas e promove uma campanha “Compre e Ganhe” em parceria com O Boticário.

Entre os dias 29 de abril e 10 de maio, ou enquanto durarem os estoques, os clientes que acumularem R$ 500 em compras ganham um perfume Glamour Midnight, de O Boticário. A promoção é limitada a um item por CPF., destaca Fabiana Tartaglione, coordenadora de Marketing do shopping.Para quem busca o presente ideal, o centro de compras reúne opções que vão de joias e acessórios até roupas, calçados, itens de decoração e experiências de bem-estar. Lojas como Vivara, Pandora, Morana, C&A, Renner, Riachuelo, Le Lis Blanc, Arezzo e Melissa estão entre os destaques da campanha.Os visitantes também encontram opções de autocuidado e estética, como Buddha Spa, Dr. Colágeno, Botoclinic, Só Brancelhas e Lady Dai, além de sugestões de presentes na Hōmu e Livraria Leitura.Conhecido como um dos principais polos gastronômicos da região, o Shopping Granja Vianna também aposta na experiência em família para o almoço especial de Dia das Mães. O espaço Varanda do Granja reúne restaurantes como Madero, Outback, Coco Bambu, Pecorino e Pizza Hut, além das opções da praça de alimentação, como Divino Fogão, Gendai e Varanda Express.