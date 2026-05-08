Frente fria provoca queda brusca de temperatura e coloca região em alerta para ventos e chuva forte

Defesa Civil do Estado emitiu pré-alerta de 96 horas para a Região Metropolitana; Dia das Mães deve ter máxima de apenas 20°C em Cotia

Foto: Prefeitura de Cotia

A chegada de uma frente fria associada a um ciclone extratropical no Sul do Brasil deve provocar mudanças significativas no tempo em diversas cidades da Região Metropolitana de São Paulo, incluindo Cotia. A Defesa Civil do Estado emitiu um pré-alerta de 96 horas para a região devido à previsão de ventos fortes, chuva intensa e queda acentuada nas temperaturas ao longo dos próximos dias.

De acordo com os meteorologistas, a mudança no clima começa a ser sentida já na tarde desta sexta-feira (8), com rajadas de vento que podem chegar a 50 km/h. O cenário aumenta o risco de quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica e transtornos em áreas mais vulneráveis.A previsão aponta que o domingo (10), Dia das Mães, será marcado por chuva forte e temperaturas mais baixas em toda a região. Em Cotia, os termômetros devem registrar mínima de 13°C e máxima de apenas 20°C. Já no sábado (9), a temperatura deve variar entre 16°C e 25°C.Além de Cotia, cidades da região como São Roque também devem sentir os efeitos da frente fria. Entre domingo e quarta-feira, a atuação de uma massa de ar polar deve derrubar ainda mais as temperaturas, substituindo os dias de calor por um cenário típico de inverno antecipado.A Defesa Civil orienta a população a evitar áreas de risco durante as rajadas de vento e temporais, além de acompanhar os canais oficiais para atualização das condições meteorológicas. Em casos de emergência, o órgão pode ser acionado pelo telefone 199.