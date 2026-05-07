Caminhão enfrenta dificuldades e quase tomba em cruzamento no Centro de Cotia; vídeo

Neto Rossi

Trecho possui placas que restringem a circulação de caminhões devido às características da rua e ao risco de acidentes

Imagem concedida ao Cotia e Cia 

Uma ocorrência envolvendo um caminhão chamou a atenção de quem passava pela região central de Cotia na tarde desta quinta-feira (7), próximo à unidade dos Correios.

O veículo tentou atravessar o acesso entre a Avenida Nossa Senhora de Fátima e a Avenida Professor Manoel José Pedroso, mas encontrou dificuldades durante a manobra em um trecho considerado delicado para veículos de grande porte.
 

De acordo com testemunhas, o caminhão acabou ficando atravessado na via por volta das 13h30, comprometendo parcialmente o fluxo de veículos e gerando apreensão em pessoas que circulavam pelo local. 

Em determinado momento, o veículo chegou a ficar bastante inclinado, aumentando o receio de um possível tombamento.

A situação repercutiu entre comerciantes, motoristas e pedestres, já que o trecho possui placas que restringem a circulação de caminhões devido às características da rua e ao risco de acidentes.

O caso provocou lentidão e chamou a atenção de quem passava pela região central da cidade.
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